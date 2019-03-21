У россиян стало больше "свободных денег"

21 марта. FINMARKET.RU - После январского провала в феврале индекс "свободных денег", рассчитываемый компанией, снова пошел в рост. По итогам последнего зимнего месяца он достиг отметки в 23,2 тыс. руб., что на 5,5% больше, чем месяцем ранее. Годовой рост индекса составил 8,9%. По сравнению с февралем прошлого года ИСД вырос на 8,9%.

Среднегодовое значение индекса "свободных денег", таким образом, немного повысилось по сравнению с результатами прошлого месяца и составило 22,6 тыс. руб. Это значение пока уступает показателю прошлого года в 24,1 тыс. руб., но уже превзошло результат 2017 года в 18,5 тыс. руб., отмечают в Ромир.

"Свободных денег" в бюджетах семей наших соотечественников прибавилось как минимум благодаря укороченному февралю, а также "низкой базе" января, говорится в исследовании.

"Свободные деньги" домохозяйств в контексте данного исследования – это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т.п.).

Рост объемов "свободных денег" в феврале был отмечен во всех типах городов. В мегаполисах свободные средства в среднестатистическом домохозяйстве достигли размеров в 29,6 тыс. руб. В полумиллионниках в феврале семейные бюджеты в среднем располагали 27,9 тыс. руб. "свободных денег". А в стотысячниках жители после всех первоочередных покупок и платежей могли распоряжаться 16,8 тыс. руб.

При этом покупательская способность "свободных денег" в пересчете на пачку сигарет Japan Tobacco Winston за поседение десять лет не перестает сокращаться. И это связано, в первую очередь, с подорожанием самих сигарет. Так, наибольшее количество пачек сигарет Winston можно было приобрести на все "свободные" 10,3 тыс. руб. в 2008 году, а именно 460 пачек.

В последующие пять лет на фоне роста цен на сигареты покупательская способность "свободных денег" снижалась, но все равно оставалась на уровне более трех сотен пачек Winston. В настоящее же время количество доступных для покупки на все "свободные деньги" сигарет опустилось ниже отметки в две сотни, а именно 189 пачек. Хуже показатели были только в 2017 (186 пачек) и в 2016 (179 пачек) годах.

"Рост объемов "свободных денег" в российских семьях в феврале, вероятно, объясняется несколькими факторами. Во-первых, январское значение Индекса можно считать так называемой низкой базой. Из-за длительных праздников и каникулинтенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объем средств для других расходов. Не стоит также забывать, что февраль короче января на 10%. Соответственно за эти недостающие три дня производится меньше повседневных расходов, что высвобождает некоторые средства, переводя их в раздел "свободных".