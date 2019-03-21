В России расширяют меры по улучшению делового климата

21 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития расширяетпо улучшению делового климата. В утвержденном главой правительства в январе этого года плане "Трансформации делового климата" (ТДК) появятся новые разделы: туризм, сельское хозяйство, экология и защита интеллектуальных прав, рассказали "Известиям" в министерстве.

Также новыми мерами будет дополнен уже существующий в документе раздел "Градостроительная деятельность и территориальное планирование", добавила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

Второй пакет мер будет формироваться исходя из приоритетов предпринимателей, и они не ограничены в направлениях, по которым могут заявлять инициативы для снижения административной нагрузки. Однако конкретные пункты, которые могут войти в этот пакет ТДК, не называются.

Основная проблема в сельском хозяйстве - дефицит льготных кредитов, отметил директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Почти все займы по низким ставкам выбирают крупнейшие агропредприятия страны, а малым организациям в прошлом доставалось только 10% от всего объема льготных кредитов, посетовал эксперт.

Уже существующий в ТДК раздел "Градостроительная деятельность и территориальное планирование" намерены дополнить пунктом, который позволит участникам отрасли перейти на электронный документооборот. Сейчас главное препятствие для этого - отсутствие электронных подписей у муниципалитетов.

В рабочей группе по экологии обсуждается возможность введения нормы о раздельном сборе отходов, рассказал "Известиям" глава комитета по вопросам экологии "Деловой России" Ильдар Неверов, который принимает участие в подготовке мер для ТДК. Это поможет развитию мусороперерабатывающей отрасли.

В сфере туризма одна из основных проблем - банкротство туроператоров, рассказывал ранее газете один из федеральных чиновников. В частности, с этим должно бороться Минэкономразвития после того, как в его ведение перешел Ростуризм. Министерство сейчас готовит стратегию развития отрасли. В ведомстве конкретные меры не назвали.

В сфере авторских прав главная проблема - несовершенство законодательства, отсутствует понимание, куда идти и как отстаивать свою позицию в суде.

По мнению экспертов, в целом идеи трансформации делового климата должны быть направлены на устранение существующих барьеров и устаревших требований, которые уже давно неактуальны. Принятие мер по улучшению делового климата, в частности, позволит России улучшить свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Сейчас Россия находится на 35-й строчке, по поручению президента должна войти в топ-20.