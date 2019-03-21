На российских АЗС не останется фальшивого топлива

21 марта. FINMARKET.RU - На российских автозаправках останутся только бензин и дизель, отвечающие обязательным требованиям по производству нефтепродуктов. Такую задачу поставил перед собой минпромторг, пишет "Российская газета".

Ведомством подготовлен проект постановления правительства об изменениях в правила продажи отдельных видов товаров. Как пояснили "Российской газете" в министерстве, общественное обсуждение проекта начнется после 28 марта. А принятие документа ожидается в четвертом квартале нынешнего года. Сразу же после этого начнутся плановые и внеплановые проверки. Выполнение требований к качеству моторного топлива будет проверяться Росстандартом.

Сегодня, по оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива на российском рынке составляет около 9 процентов. Покупают такой бензин и дизель как автолюбители, пытающиеся найтиподешевле, так и транспортные компании. Но дешевизна обычно выходит боком автовладельцам: от суррогата страдают двигатели. А, как известно, это самый дорогой и деликатный агрегат автомобиля. К тому же наносится непоправимый вред окружающей среде. Страны Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) перешли на бензин и дизтопливо класса "Евро-5" еще в 2016 году. Это один из самых экологичных видов топлива. Содержание, например, серы, в литре бензина 5-го класса - 10 миллиграммов, в топливе 4-го класса - уже 50, в Евро-3 - уже 150, а в Евро-2 - 500.

Сетевые АЗС правила не нарушают, а вот так называемые независимые по-прежнему часто продают топливо более низкого класса. Ведь все равно только треть зарегистрированных в России автомобилей соответствуют стандартам Евро-4 и выше.

Новый документ, как пояснила "Российской газете" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, устанавливает, что на автозаправочных станциях могут продаваться только бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям, причем в процессе продажи должны быть использованы топливораздаточные колонки определенного ГОСТа.

Также в документе есть новелла, что работники АЗС "обязаны провести контроль достоверности показаний с применением мерника не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам".