.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Способов госзакупок может стать меньше
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 марта 2019 года 08:59

Способов госзакупок может стать меньше

 0  
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - ФАС предложила свой вариант реформы госзаказа, пишут "Ведомости".

"Мы предлагаем исключить такие избыточные способы госзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", – рассказал "Ведомостям" замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев о вариантах реформы госзаказа. "У нас много предложений, и все их мы планируем обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка", – говорит он.

Провести такую реформу поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.

Госзакупки хоть и перешли в электронный вид, но не стали более конкурентными. Среднее число участников торгов никогда не превышало трех и даже снижается: с 2,7 компании в 2017 г. до 2,3 в 2018 г. Сейчас заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке, тогда поставщик не получает обратно внесенное обеспечение (до 30% стоимости контракта), теряет сам контракт и вложенные деньги, вне зависимости от того, добросовестно ли исполняет контракт, объясняет Евраев. А на судебную защиту может уйти более полутора лет.

Еще одно предложение ФАС – разрешить госзаказчику расторгать контракт, только если поставщик признан недобросовестным и внесен в реестр. А компаниям дать право обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, ограничив срок рассмотрения пятью рабочими днями.

Чтобы участники меньше страдали от "профессиональных жалобщиков", ФАС предлагает брать плату с тех, чья жалоба признана необоснованной. Жалобы, претензии, уведомления – вся официальная переписка должна вестись только через Единую информационную систему (ЕИС) закупок, считает служба. Дистанционное рассмотрение упростит жизнь заказчикам и поставщикам из отдаленных регионов. Также ФАС предлагает шире использовать "Независимый регистратор" – систему, записывающую электронные торги.

Изменения должны коснуться и способов закупок, настаивает ФАС. Для всех крупных торгов должна быть введена предквалификация участников. «Так, доступ к крупным закупкам получат только те, у кого уже есть опыт выполнения аналогичных контрактов на меньшую сумму», – поясняет Евраев. А на меньшие торги смогут приходить участники без опыта работы.

Электронные аукционы должны быть упрощены. Для поставщиков ФАС хочет сделать отдельный рейтинг деловой репутации. Саму процедуру закупок нужно ускорить, считает ФАС.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  госзакупки,  способы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.