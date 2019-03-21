Способов госзакупок может стать меньше

21 марта. FINMARKET.RU - ФАС предложила свой вариант реформы госзаказа, пишут "Ведомости".

"Мы предлагаем исключить такие избыточныегосзакупок, как запрос предложений, проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием", – рассказал "Ведомостям" замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев о вариантах реформы госзаказа. "У нас много предложений, и все их мы планируем обсуждать с Минфином, Федеральным казначейством, заказчиками и участниками рынка", – говорит он.

Провести такую реформу поручал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.

хоть и перешли в электронный вид, но не стали более конкурентными. Среднее число участников торгов никогда не превышало трех и даже снижается: с 2,7 компании в 2017 г. до 2,3 в 2018 г. Сейчас заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке, тогда поставщик не получает обратно внесенное обеспечение (до 30% стоимости контракта), теряет сам контракт и вложенные деньги, вне зависимости от того, добросовестно ли исполняет контракт, объясняет Евраев. А на судебную защиту может уйти более полутора лет.

Еще одно предложение ФАС – разрешить госзаказчику расторгать контракт, только если поставщик признан недобросовестным и внесен в реестр. А компаниям дать право обжаловать включение в реестр недобросовестных поставщиков, ограничив срок рассмотрения пятью рабочими днями.

Чтобы участники меньше страдали от "профессиональных жалобщиков", ФАС предлагает брать плату с тех, чья жалоба признана необоснованной. Жалобы, претензии, уведомления – вся официальная переписка должна вестись только через Единую информационную систему (ЕИС) закупок, считает служба. Дистанционное рассмотрение упростит жизнь заказчикам и поставщикам из отдаленных регионов. Также ФАС предлагает шире использовать "Независимый регистратор" – систему, записывающую электронные торги.

Изменения должны коснуться и способов закупок, настаивает ФАС. Для всех крупных торгов должна быть введена предквалификация участников. «Так, доступ к крупным закупкам получат только те, у кого уже есть опыт выполнения аналогичных контрактов на меньшую сумму», – поясняет Евраев. А на меньшие торги смогут приходить участники без опыта работы.

Электронные аукционы должны быть упрощены. Для поставщиков ФАС хочет сделать отдельный рейтинг деловой репутации. Саму процедуру закупок нужно ускорить, считает ФАС.