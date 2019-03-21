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21 марта 2019 года 08:30
Доходы граждан продолжали падать и в феврале
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Валерий Шарифулин/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Традиционная статсводка Росстата о состоянии внутреннего спроса в феврале 2019 года опубликована без оценки реальных располагаемых доходов граждан, пишет "Коммерсантъ". В январе 2019 года реальные располагаемые доходы снизились на 1,3% в годовом выражении и продолжали падать и в феврале, сказал “Ъ” источник, близкий к руководству статслужбы. "Коммерсантъ" напоминает, что в связи с переходом на новую методологию их оценки и признанием ежемесячных данных крайне ненадежными статистики с апреля будут публиковать только квартальные цифры. Росстат после получения данных от малых предприятий и досчетов на ненаблюдаемую часть улучшил годовую динамику реальных зарплат в январе на 0,9 процентного пункта (до плюс 1,1%). По текущей оценке, в феврале показатель вырос на 0,7% в годовом выражении. С учетом же сезонности среднемесячный прирост реальной зарплаты за январь—февраль 2019 года был слабо отрицательным — минус 0,3%. Такая динамика реальных зарплат на фоне ускоряющейся инфляции сопровождалась неизменной с января безработицей в 4,9% и снижением численности занятых — на 1% за январь и на 0,7% за февраль, отметил Игорь Поляков из ЦМАКП, на которого ссылается "Ъ". Хотя годовые темпы роста оборота розницы ускорились с 1,6% в январе до 2% в феврале 2019 года, "месяц к месяцу" с учетом сезонности прирост оборота увеличился с нуля до 0,3%, по оценке ЦМАКП, и стал снижаться к среднемесячным значениям 2016 года, по оценке Росстата. Слабый прирост общего показателя в феврале обеспечили непродовольственные товары — на фоне снижающихся темпов роста зарплат спрос был поддержан розничным кредитованием.
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