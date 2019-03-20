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20 марта 2019 года 11:18
Кого не накажут за картель
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила, кого нельзя наказывать за картель. Компании могут избежать наказания, пишет служба, если входят в одну группу лиц - но только если одна распоряжается контрольным пакетом акций другой или если у них один исполнительный орган. Текст разъяснения одобрен президиумом ФАС, пишут "Ведомости". По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, часто компании, которые ФАС обвиняет в картельном сговоре, пытались использовать это исключение и выдать себя за такую группу лиц, но без юридических оснований: например, задним числом подписывая договор доверительного управления. Теперь, согласно документу ФАС, родственные связи акционеров не дают права компаниям называться группой и избегать ответственности. Разъяснение ставит точку в дискуссии о расширительном толковании понятия контроля при рассмотрении картельных сговоров, считает говорит партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Анна Нумерова. ФАС в последнее время выпустила несколько важных и нужных рынку разъяснений, замечает партнер антимонопольной практики BCLP Виталий Дианов, проблемы возникают на стадии их применения, когда - в отдельных случаях - служба от них сама же и отступает. Разъяснения полезны, но не менее важным является качество правоприменительной практики, заключает В.Дианов.
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Ключевые слова: ФАС, картели, разъяснения
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