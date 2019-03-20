Ритейлеры не согласны с предложениями платежных систем и ЦБ

20 марта. FINMARKET.RU - Во вторник ЦБ провел совещание с ассоциациями банков, платежных систем и торговых сетей, на котором должны были быть согласованы общие подходы к тарифам за прием карт. Но итоговый документ подписан не был, на совещании обсуждалось предложение платежных систем снизить тарифы в социальных отраслях (образование, медицина, аптеки) и для больших покупок, пишут "Ведомости"

К 20 марта вице-премьер Дмитрий Козак поручил представить меморандум с "прозрачными критериями и принципами дифференциации тарифов" по банковским картам. Это должно было бы поставить точку в дискуссии о необходимости снижения тарифов за прием карт, чего требуют ритейлеры.

Пока платежным системам, ЦБ и министерствам удалось договориться о снижении тарифов для социальной сферы и крупных покупок.будут выделять в своих тарифах эти сферы отдельно, причем одновременно цена должна снизиться и для потребителей. К социальной сфере решили отнести образовательные и медицинские услуги, а также аптеки. Следить за пропорциональным снижением цен должен Минпромторг и он, по словам собеседника "Ведомостей", пока это не согласовал: ведомство хочет снижения тарифов для большего количества отраслей.

Платежные системы снизят размер межбанковского вознаграждения в социальных сферах (или интерчейндж, это комиссия в виде процента от суммы покупки, которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту). Интерчейндж - основная составляющая тарифа за прием карт для торговых точек. Для образовательных учреждений "Мир" установит межбанковскую комиссию на уровне 0,3%, Visa - 1%, Mastercard - 0,8%, следует из протокола совещания в ЦБ, прошедшего 15 марта. Для здравоохранения тарифы будут 0,3% по картам "Мир" и 1% по картам Visa и Mastercard. Для аптек "Мир" и Mastercard установили интерчейндж 1,3%, Visa - 1,2%.

Торговцы не согласны с предложениями платежных систем и ЦБ. "Обсуждаемый подход не учитывает интересы онлайн-ритейла, а это на 98% продажи непродовольственных товаров, - говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. - Мы надеемся на взвешенную позицию Минпромторга, в том числе что доступ к платежным системам должен быть недискриминирующим".