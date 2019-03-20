Программу маткапитала продлят до 2024 года

20 марта. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает продлить программу материнского капитала после 2021 года, пишут "Известия".

. Выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, "с высокой долей вероятности» сохранятся, подтвердили "Известиям" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Пока речь идет о сдвиге срока до 2024 года — будет ли мера господдержки продлена по его истечении, в Минтруде сообщить не смогли. Из-за "демографической ямы", в которую наша страна попала в 1990-х, в обозримом будущем число потенциальных получателей маткапитала может сократиться на 30%, рассчитали в Экспертном центре при правительстве России. В этом случае на выплаты потребуется 805 млрд рублей. Освободившиеся средства логично потратить на увеличение выплат, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Подготовка предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года уже включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились "Известия". В документе указано, что идея обсуждается в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", рассчитанного до 2024 года. Предложения должны быть готовы в 3-мI квартале этого года.

В ведомстве не ответили на вопрос "Известий", возможно липрограммы маткапитала после 2024 года, однако подчеркнули, что демографические меры обновляются раз в несколько лет. Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида. В 2019 году специалисты Минтруда проведут анализ эффективности механизмов распоряжения средствами и при необходимости предложат поправки в законодательство, пояснили в пресс-службе ведомства.

В нынешнем году сертификаты наполучат 580 тыс. семей, в следующем — 520 тыс., в 2020-м — уже 500 тыс., следует из плана работы министерства. В случае продления программы на 2021–2024 годы деньги на выплату маткапитала нужно закладывать в бюджет 2024–2027 годов. В пресс-службах Минфина и Минэкономразвития газете сообщили, что предложения Минтруда еще не поступали в министерства.