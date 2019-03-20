20 марта. FINMARKET.RU - Таксисты начали активно регистрироваться самозанятыми - каждый пятый из 35 тыс. человек, вставших на учет в налоговой с 1 января, оказался представителем именно этой профессии. Такие данные "Известиям" привели в Федеральной налоговой службе. Услуга по перевозке пассажиров - один из наиболее популярных видов деятельности, которые указываютв мобильном приложении "Мой налог". По данным ФНС, из 35 тыс. человек, зарегистрированных с 1 января, порядка 20% - таксисты.

Налог на профессиональный доход, который неофициально называют налогом на самозанятых, введен в тестовом режиме с 2019 года в четырех регионах России. Эксперимент проводят в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Ставка - 4% на доход от работы с физлицами, 6% - с юрлицами. Зарегистрироваться в качестве самозанятого может любой человек, работающий на себя, если его доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц. Это можно сделать через мобильное приложение. Льготным режимом также могут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Ранее глава ФНС Михаил Мишустин говорил, что агрегаторы- основная цель нового проекта.

Водители активно интересуются переходом на режим самозанятости, подтвердили "Известиям" в "Яндекс.Такси" (в 2018 году объединилась с Uber), "Ситимобил", такси "Везет" (бренды "Везет", Рутакси, "Сатурн", "Ред такси" и "Фастен") и "Максим".

По данным аналитического центра при правительстве РФ, с 2015 по 2017 год рынок услуг такси в России вырос на 14%, до 575 млрд рублей. В сфере таксомоторных перевозок в 2017 году работало около 700 тыс. человек, сейчас - порядка 1 млн, говорится в концепции правового регулирования агрегаторов такси, направленной экспертным советом при правительстве вице-премьеру Максиму Акимову. В документе отмечается, что значительной положительной динамики в таксомоторных перевозках удалось добиться благодаря использованию цифровых технологий.

Сейчас за таксистов налоги оплачивает юрлицо (таксопарк), где они работают. Платят за себя только частники, открывшие ИП, они могут выбрать льготный режим налогообложения - упрощенную систему (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или патент.

Юрист фирмы "Интеллектуальный капитал" Сергей Колесников привел несколько причин, по которым таксистам будет выгоден режим самозанятости: максимально простая регистрация без визита в налоговую, отсутствие отчетности и обязанности платить страховые взносы, кроме того, официальный налог подтверждается справкой из мобильного приложения.

Для ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения "доходы минус расходы", есть смысл переходить на самозанятость только в одном случае - если часть расходов они не могут подтвердить документами, возразил руководитель налоговой практики Coleman Legal Services Павел Зюков. "Но наиболее привлекательна для таксистов, зарегистрированных в качестве ИП, сегодня патентная система налогообложения. Нужно оплатить только стоимость патента, в Москве он обойдется всего в 18 тыс. рублей в год", - добавил он.

Внедрение налога на профессиональный доход выгодно прежде всего налоговикам - это позволит вывести из тени часть налогоплательщиков и повысить собираемость налогов, сказал С.Колесников. Качество услуг такси при этом не изменится, считает он. В свою очередь, в ФНС заявили, что результаты динамики налоговых поступлений "пока рассматривать преждевременно".