ПФР задерживает передачу в НПФ информации по клиентам

20 марта. FINMARKET.RU - Пенсионный фонд Росси (ПФР) задерживает передачу в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) информации по ушедшим и пришедшим клиентам, что грозит лицензионными рисками и финансовыми потерями.до сих пор не получили из ПФР уведомления о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц (ЗЛ), сообщили "Коммерсанту" в 12 фондах, работающих с пенсионными накоплениями (восемь из них входят в десятку крупнейших по обязательствам по ОПС). В частности, об этом рассказали в НПФ Сбербанка, "Газфонд пенсионные накопления", "Сафмар", Национальный НПФ, "Роствертол". В двух фондах (один из топ-10, другой из топ-30) рассказали, что получили только "тестовые уведомления", данные в которых могут отличаться от официальных.

В рассылаемых ПФР уведомлениях содержитсяоб одобренных заявлениях, как по пришедшим в НПФ гражданам, так и по покинувшим их. Помимо личной информации по каждому клиенту указывается, из какого фонда пришел или в какой уходит, досрочный или срочный переход (т. е. теряет ли гражданин накопленный инвестдоход или нет), а также признак реорганизации фонда (если человек уходит из фонда в связи с реорганизацией, он не теряет доход в случае досрочного перехода).

По словам нескольких источников газеты, задержка с передачей данных связана с тем, что руководство банка "ФК Открытие" ведет переговоры с руководством ПФР по поводу переходной кампании прошлого года, по итогам которой НПФ "Открытие" столкнулся с массовым оттоком клиентской базы. Первоначально руководство банка хотело провести ревизию переходной кампании, однако, как указывают источники "Коммерсанта", сделать это не удалось. ПФР дал время группе "Открытие", чтобы собрать данные о возможном неправомерном характере перевода клиентов. "Наших клиентов уже обзванивают представители НПФ "Открытие" на предмет правомерности их перевода в прошлом году",- рассказали менеджеры трех других фондов. "Задержка с передачей уведомлений создает серьезнейшие проблемы деятельности НПФ. Никаких объективных причин в такой задержке нет",- говорит президент НАПФ Константин Угрюмов. По его словам, если кто-то недоволен результатами кампании, то для этого есть правовые механизмы решения вопроса, которые не приемлют кулуарных соглашений, в результате которых страдает отрасль.

При этом, по словам участников рынка, ПФР в общении с НПФ ссылается на то, что не может передать уведомления по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), хотя передача данных должна была быть давно налажена.

"Система переходов, в которой центральную роль играет ПФР, предельно несовершенна и нетранспарентна - не удивительно, что у участников рынка возникают к ней вопросы",- считает управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов. Ситуация усугубляется тем, что ее механизмы связаны с "тяжелым оброком" в виде потери инвестдохода, который оплачивают застрахованные лица, говорит эксперт.