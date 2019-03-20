Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд

20 марта. FINMARKET.RU - Повышение ставкис 18 до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы по другим фискальным сборам, в частности НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия" . 590 млрд поступят в казну напрямую от роста налога. Эти деньги пойдут, в частности, на повышение зарплат бюджетникам, реализацию национальных и инфраструктурных проектов, что, в свою очередь, увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. А уже это принесет вдополнительные 200 млрд рублей.

от НДС могут оказаться еще больше. Это будет зависеть от динамики инфляции и ВВП. Такую оговорку сделали аналитики ИНП РАН. Ускорение инфляции на один процентный пункт (с таргетируемых 4% до 5%) дополнительно принесет бюджету 120 млрд рублей. Таким образом, доходы казны составят уже 920 млрд рублей вместо 800. В то же время замедление экономического роста может нивелировать позитивный эффект для бюджета. Если ВВП вырастет не на 2%, а на 1%, то в казну поступит только 600 млрд, говорится в обзоре. Это будет связано с тем, что страна произведет меньше товаров и услуг, что повлечет за собой снижение налоговых поступлений в казну.

Насколько позитивно повышение налога повлияет на экономику, будет зависеть от того, как государство распорядится этими дополнительными доходами, полагает замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Если из средств НДС будут профинансированы наиболее перспективные проекты, направленные на развитие человеческого капитала, то рост ставки принесет стране пользу. Однако есть риск, что деньги направят, например, на проекты по строительству транспортной инфраструктуры, которые в будущем могут оказаться невостребованными.

В пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что поступления в бюджет по внутреннему НДС по ставке 20% начнутся только со 2-го квартала 2019 года, так как данный налог уплачивается за предыдущий квартал.

По мнению аналитиков ИНП РАН, несмотря на то что НДС уплачивают компании, основная нагрузка из-за повышения ставки ляжет на плечи населения. Так, граждане заплатят за рост налога 460 млрд рублей, считают аналитики. Впрочем, под давлением окажутся прежде всего наиболее состоятельные группы населения, так как основное место в структуре их потребления занимают товары, облагаемые НДС в полной мере, без каких-либо льгот.

Существенных негативных эффектов ни для бизнеса, ни для населения возникнуть не должно, так как нагрузка распределится равномерно, считает профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Валерий Миронов из НИУ ВШЭ считает, что в период низких темпов роста ВВП повышать налоги и "заливать госденьгами экономику - крайне рискованная политика". По его мнению, бюджетные инвестиции в условиях глобальной неопределенности могут в конечном счете оказаться впустую потраченными средствами.