Торговле грозят новые меры госрегулирования

19 марта. FINMARKET.RU - Рост числа штрафов от торговых сетей поставщикам за нарушения договоров привлек к проблеме внимание законодателей. В Госдуме посчитали, что для ритейла это стало способом получения дополнительной прибыли, и предложили ввести "зеркальную" ответственность за нарушения контрактов для сетей. Участники рынка опасаются, что изменения закона еще больше осложнят их отношения.

Группа депутатов Госдумы направила в Минсельхоз и Минпромторг предложения по изменению закона "О торговле". Поправки касаются ответственности за ненадлежащее исполнение договора поставки и формирования цен, пишет "Коммерсант", ссылаясь на документ. Среди авторов законопроекта — члены "Справедливой России" Анатолий Грешневиков, Дмитрий Ионин, Олег Нилов и др.

Депутаты, в частности, хотят запретить включать в договор поставки условия об ответственности за нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств только для одной стороны без равной ответственности за аналогичные нарушения для другой. Как отмечается в пояснительной записке, взыскание или понуждение к выплате штрафов становится все более распространенным «рычагом» воздействия сетей на поставщиков. Давление производится косвенными путями — сокращением ассортиментной матрицы, прекращением заказов и пр., пишут депутаты. При этом, отмечают они, для сетей штрафы стали недобросовестным способом получения дополнительной прибыли, а число претензий стремительно возрастает.

Законопроект также предусматривает закрепление в договорах максимального размера розничных цен на продукты и запрещает их изменение более чем на 20% за определенное время. Как указывают депутаты, сети вынуждают поставщиков включать в цены свои издержки, занижать стоимость товаров, предоставлять скидки и пр., что наносит производителям значительный вред. В приемной Анатолия Грешневикова не ответили на запрос “Ъ”, связаться с другими авторами документа не удалось.