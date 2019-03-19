Контрафакт растет быстрее торговли

19 марта. FINMARKET.RU - Доля контрафакта и пиратской продукции в мировой торговле растет: в 2016 году они составляли 3,3% всех товарных потоков ($509 млрд) против 2,5% ($461 млрд) в 2013 году, пишет "Коммерсантъ", приводя выкладки из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO).

Оценка не включает, произведенный и потребленный в границах одной страны, и цифровые продукты, продаваемые через интернет. При этомконтрафактом расширялась даже на фоне общего замедления мировой. Так, доля пиратского импорта в ЕС в 2013–2016 годах увеличилась с 5% до 6,8% (€121 млрд).

По оценкам ОЭСР, крупнейшими производителями контрафакта остаются Китай и Гонконг (для 90% проанализированных категорий товаров), массовое его производство развернуто также в ОАЭ, Турции, Сингапуре, Таиланде и Индии. Жертвами подделок чаще всего становились компании стран ОЭСР: США (24%), Франции (17%), Италии (15%), Швейцарии (11%), Германии (9%), а также Японии, Кореи и Великобритании, но процесс уже затронул и компании из КНР и Сингапура — своеобразное признание успеха новых азиатских брендов.

В деньгах максимальные объемы таможенного конфиската приходились на обувь, одежду, кожаные изделия, электроприборы, часы, медоборудование, парфюмерию, игрушки, ювелирную и фармпродукцию, но подделки отмечались и в категориях, ранее не интересовавших пиратов,— например, в стройматериалах.