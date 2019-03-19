В каких регионах подорожает жилье

19 марта. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в России серьезно повысится в восточных регионах. Об этом говорится в проекте приказа Минстроя, пишет "Российская газета"

По сравнению с 1-м кварталом стоимость жилья вырастет во всех регионах Дальневосточного федерального округа, кроме Забайкальского и Приморского краев. Причем в некоторых регионах цена метра взлетит на десятки процентов. На Камчатке она вырастет с 55,1 до 83 тысяч рублей, на Чукотке - с 43,3 тысячи до 57,2 тысячи, в Якутии - с 58,4 тысячи до 70,3 тысячи, в Хабаровском крае - с 50,6 до 59,9 тысячи рублей, в Амурской области - с 45,4 до 55,4 тысячи рублей. При этом рост стоимости не связан с рыночной обстановкой в регионах.

Показатели скорректированы в связи с исполнением поручения президента, который предписал разработать методику оценки стоимости жилья на Дальнем Востоке. Установленные Минстроемсредней рыночной стоимости квадратного метра используются для расчета размеров социальных выплат для граждан, которым они предоставляются на приобретение жилья за счет бюджета.

Новая методика для определения стоимости жилья для всех регионов начала применяться с 8 января 2019 года, напоминает "РГ". Из нее исключен понижающий коэффициент 0,92, учитывающий долю затрат на оплату госпошлин, услуг риелторов, нотариусов и других затрат, связанных с госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней.

В Москве и Санкт-Петербурге среднюю рыночную стоимость метра жилья во 2-м кварталепредложил оставить прежней: 91,6 и 71 тысяча рублей соответственно. В Санкт-Петербурге последний раз цены повышались год назад. В Москве последний раз цена метра пересматривалась в конце 2017 года. При этом рыночные цены на новостройки в этих городах заметно выросли. В Москве средние цены квартир с начала 2019 года поднялись на 8 % - до 226,5 тысячи рублей за метр. В Санкт-Петербурге - на 1,4% - до 120,3 тысячи рублей за "квадрат".

В регионах Центрального федерального округа средняя рыночная стоимость жилья, установленная Минстроем, увеличится только в Курской области с 31,4 до 32,3 тысячи рублей и в Орловской области - с 30,4 до 31,2 тысячи рублей. Не планируется менять среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионах СЗФО, СКФО и УФО.