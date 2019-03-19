Аптекам снизят комиссии за эквайринг

19 марта. FINMARKET.RU - Комиссия заможет быть снижена для аптек, пишут "Известия", ссылаясь на замглавы ФАС Андрея Кашеварова, информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, также платеж может быть снижен для точек питания в образовательных учреждениях. Обсуждается и возможность ограничения максимального платежа за эквайринг 5–10 тыс. рублей. Это будет актуально для крупных покупок. Сейчас, например, если автомобиль стоит 1 млн рублей, и покупатель платит за него картой, платеж автодилера банку может составлять несколько десятков тысяч рублей.

Совещание по регулированию комиссий за эквайринг с участием представителей министерств и ведомств прошло 17 марта. На нем договорились, что снижение платы для ритейлеров приоритетно следует поддержать в социальной сфере, рассказал изданию Андрей Кашеваров. В частности, для аптек. Также в "социальную" категорию планируется включить образование. Анатолий Аксаков добавил, что планируется ограничить и размер платежа за эквайринг. Сейчас он достигает нескольких десятков тысяч рублей.

"Например, вы покупаете машину за 1 млн рублей. И если комиссия за эквайринг 3%, то от этой покупки автодилер платит 30 тыс. Предлагается, чтобы ограничение было 3%, но, например, не больше 10 тыс. рублей. Или 5 тыс. рублей", — рассказал он.

Анатолий Аксаков добавил, что это предложение ритейлеров и банков поддержали в ЦБ. В ближайшее время пакет мер будет направлен в регулятор и кабмин, уточнил он. Также комиссии могут быть ограничены для точек питания в образовательных учреждениях, однако это еще точно не решено.

18 марта вопрос регулирования платежей за транзакции с помощью карт также обсуждался в Ассоциации банков России. В нем участвовали представители кредитных организаций, министерств и ритейлеры. Среди предлагаемых мер — публичное размещение платежными системами и банками на своих сайтах информации о величине межбанковской комиссии и торговой уступки, а также развитие альтернативных способов совершения безналичной оплаты.