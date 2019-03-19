Чего опасаются российские IT-компании

19 марта. FINMARKET.RU - Компании, много лет пользовавшиеся льготами по взносам в Пенсионный фонд, опасаются, что остались без них из-за вступивших в силу с 2019 г. поправок в Налоговый кодекс. Изменения должны были снизить нагрузку на бизнес: ставка взноса в ПФР фиксируется на уровне 22% с годовых зарплат до 1,15 млн руб. и 10% дополнительно с зарплат сверх этого порога. Без изменений она составила бы 26% со всей суммы дохода работника. Но при внесении изменений в Налоговом кодексе пропала фраза о льготе для IT-компаний, резидентов "Сколково", ОЭЗ и др., на которые 10-процентная ставка для зарплат выше порога не распространялась много лет.

Отсутствие фразы про льготников заставило бизнес волноваться, говорит директор налоговой практики PwC Василий Голованов. Так, ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" направила письмо в администрацию президента с просьбой изучить вопрос пишут "Ведомости"

Закон можно трактовать так, что зарплаты выше 1,15 млн лишились льготы, согласен партнер EY Иван Родионов. Это следует и из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 гг.", говорит В.Голованов: в них Минфин предупреждал о повышении страховых взносов в том числе для ­IT-компаний. Согласно направлениям, Минфин ждет увеличения поступлений от страховых взносов IT-компаний с 30,5 млрд руб. в 2018 г. до 45,3 млрд руб. в 2019 г. Рост ставки нельзя назвать случайностью или технической ошибкой, согласен партнер Dentons Василий Марков.

Однако представители Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минфина уверяют, что льгота не потерялась. Все, кто имеют право на пониженный тариф, перечислены в другой статье (ст. 427 НК), а исходя из ст. 421 с зарплат таких льготников выше порога взносы не взимаются, объясняет представитель Минфина. Обеспокоенность беспочвенна, поддерживает представитель ФНС.

Если смотреть в совокупности несколько статей о страховых взносах (ст. 421, 425 и 427), более логичным выглядит сохранение ставок, согласен управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, но формулировки слишком запутанны. Беспокоит оговорка "в пределах установленной предельной величины", которая фактически ограничивает применение льготы только областью 22%, говорит руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев. То есть один пункт статьи прямо освобождает отдельные категории плательщиков, в том числе, а следующий тут же говорит об ограничении, отмечает он, нужны разъяснения Минфина. Компании ждут разъяснений и опасаются возможных рисков, согласен партнер EY И.Родионов.

По словам гендиректора "Т-Системс Россия" Игоря Чупалова, для IT-компаний взносы - существенная часть расходов, так как зарплаты их сотрудников, как привило, высокие. В среднем затраты на оплату труда составляют 70-80% себестоимости услуг, а отмена льгот приведет к росту затрат, которые будут заложены в цену. Кроме того, льгота - один из стимулов для привлечения резидентов в "Сколково" и ее отмена приведет к росту эффективной налоговой ставки в 2 раза и обернется для компаний дополнительными расходами в 3,4 млн руб. в год, предупреждает руководитель проекта Skolkovo-legko.ru, бывший руководитель налогового управления фонда "Сколково" Анатолий Иванов. При таких ставках "Сколково" будет проигрывать белорусскому конкуренту - "Парку высоких технологий", где налоговая нагрузка ниже примерно на 35%, предупреждает он.