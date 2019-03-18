Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%

В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%

18 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 4,1% по сравнению с февралем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Рост стал максимальным с мая 2017 года (тогдавыросло на 6,9%, но больше с тех пор рост не превышал 4%). В январе т.г. производство в годовом выражении выросло на 1,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 0,4%.

В январе-феврале рост промпроизводства составил 2,6%.

Динамика показателей оказалась гораздо лучше прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в феврале составит всего 1,4%.

Ожидания по динамике промпроизводства в целом на 2019 год равняются 1,7% роста при официальном прогнозе Минэкономразвития в 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 1,2% к предыдущему месяцу после повышения на 0,2% в январе.

В сфере добычи полезных ископаемых в феврале рост объема производства в годовом выражении ускорился до 5,1% после повышения на 4,8% в январе. За январь-февраль производство выросло на 4,9%

В обрабатывающих производствах промпроизводство увеличилось на 4,6% после снижения на 1% месяцем ранее. За два месяца рост составил 1,8%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение в феврале составило 1,1% (с начала года рост на 0,1%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 1,8% (в январе-феврале снижение на 0,5%).

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-феврале увеличилось в годовом выражении на 3,8% - до 247 тыс. В феврале в годовом выражении производство авто выросло на 7,4%, по отношению к январю - на 18,9%.

Производство грузовиков за 2 месяца снизилось на 5% и составило 16,2 тыс. машин.

Выпуск тракторов подскочил почти в 2 раза (+96,7%) - до 1,7 тыс. шт.

В январе-феврале 2019 года объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 3,6% по сравнению с январем-февралем 2018 года и составил 91,2 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 4,5% - до 116 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 2,5% и составила 71,4 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 5,1% - до 6,5 млн тонн.

В январе-феврале производство мяса, включая субпродукты, увеличилось на 11,3% в годовом выражении и составило 422 тыс. тонн.

Выпуск мяса птицы снизился на 6,6% - до 752 тыс. тонн.

За год было произведено 336 тыс. тонн колбасных изделий, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла снизился на 0,8% - до 841 тыс. тонн.

Производство рыбы и рыбных продуктов упало на 8,6% - до 621 тыс. тонн.

Производство сыра поднялось на 10,8% - до 44,6 тыс. тонн.

Производство пива выросло на 4,6% - до 95,1 млн дкл.