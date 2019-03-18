Бизнес в моногородах получит беспроцентные кредиты

18 марта. FINMARKET.RU - В России стартовала новая программа поддержки предпринимателей в моногородах. Теперь компании, не связанные с работой градообразующего предприятия, будут получать беспроцентные займы на срок до 15 лет в размере от 10 до 250 млн рублей с отсрочкой уплаты долга до 3-х лет.

На займы смогут рассчитывать индивидуальныеи юрлица, зарегистрированные на территории России и не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами. Одно из главных условий при получении кредита - создание новых рабочих мест на территории. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия одобренных фондом банков, Корпорации МСП или ВЭБ.РФ, пишет "Российская газета"

Такая мера поможет существенно увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса в монопрофильных муниципалитетах и диверсифицировать их экономику, считает глава фонда развития моногородов Ирина Макиева. Выступая на форуме в рамках "Недели российского бизнеса" (НРБ), И.Макиева подчеркнула, что акценты фонда смещаются от субсидирования инфраструктурных проектов к возвратному финансированию.

Правда, в бюджете организации на 2019 год заложено всего 1,3 млрд рублей на новый инструмент поддержки бизнеса. То есть этих денег хватит на кредиты максимум 130 предпринимателям, и то только в том случае, если их запросы окажутся скромны, и они не попросят больше минимальной суммы в 10 млн рублей. По словам И.Макиевой, если денег не хватит, у фонда будет возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование.

Еще одно "узкое место" для потенциальных заемщиков - обширный список требований, которым придется соответствовать. Одни только методические указания по подготовке списка документов для участия в отборе инвестпроектов, реализуемых с привлечением средств фонда развития моногородов, занимают 55 страниц печатного текста.

Как отметил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, выступая на НРБ,правительству следует обратить внимание на тот факт, что "многие откажутся от поддержки из-за излишних требований к бизнесу.", - сказал он,

Сегодня в России официально зарегистрировано 319 моногородов. Для них действуют 114 мер поддержки, которые кроме профильного фонда предлагают Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минсвязь, Минтруда и другие министерства, корпорация МСП, ВЭБ.РФ, российский экспортный центр и другие институты развития. Всего администраторами единого перечня мер поддержки являются 25 федеральных органов власти, которые все вместе распоряжаются 600 млрд рублей.