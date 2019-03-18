В РФ узаконят институт страхования ответственности топ-менеджеров

18 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития уточнит правовой статус и законодательно опишет уже существующий в России 20 лет, но мало развитый институт страхования ответственности высокопоставленных управленцев компаний (D&O - directors and officers liability insurance).

Проект поправок к законам об АО и ООО, описывающий на уровне законодательства институт страхования ответственности управленцев высшего звена, министерство опубликовало в пятницу. Проект разработан в соответствии с ранее утвержденной правительством "дорожной картой" "Трансформация делового климата". Согласно плану, документ должен быть внесен в правительство в декабре 2019 года. В ведомстве-соисполнителе, ЦБ, "Коммерсанту" сообщили, что поддерживают проект Минэкономразвития.

Такой вид страхования достаточно популярен в других странах, но в России распространен мало, притом что первый полис D&O был продан веще в 1996 году. Сейчас, по оценкам экспертов, такой страховкой защищено несколько процентов менеджеров высшего звена, требования о покупке такого полиса обычно содержатся в контрактах иностранных директоров.страховщика по годовому полису может составлять сотни миллионов долларов. Причем полисами D&O пользуются и сами страховщики.

Поправки Минэкономразвития описывают возможность компаний заключать договоры страхования ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета), гендиректора и членов правления.

Страхуются риски их обязательств по причинению убытка собственникам компаний и иным лицам "в результате неосторожных действий (бездействия)". Кроме того, согласно поправкам, компания может заключить имущественный договор, который также будет относиться к сегменту D&O, поскольку защитит ее от судебных расходов, связанных с привлечением директоров к гражданской ответственности (в случае возникновения уголовной ответственности либо полис не действует, либо в зависимости от условий договора оплачиваются только услуги адвокатов - это устоявшаяся российская и общемировая практика).

Как сказано в пояснительной записке к проекту, проблемной зоной D&O является противоречие обычных условий такого страхования и положений нормы Гражданского кодекса (ГК) о запрете заключать соглашения, исключающие или ограничивающие ответственность членов органов управления за убытки, причиненные обществу их недобросовестными и неразумными действиями.

"В то же время по условиям типовых договоров страховая защита предоставляется членам исполнительных органов, в том числе действовавшим недобросовестно или неразумно, если только в их действиях нет состава умышленного правонарушения (уголовного или административного).

Таким образом, в части ответственности за неумышленные, но при этом неразумные и/или недобросовестные действия страховая защита сохраняется, что соответствует мировой практике, но потенциально может трактоваться как ничтожное ограничение или исключение ответственности указанных лиц",- указывает министерство. Его поправки исключают противоречия с ГК.