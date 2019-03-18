Грядет новая серия губернаторских отставок

18 марта. FINMARKET.RU - В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов. Это случится уже на этой неделе, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента. До конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил "Ведомостям", что президент на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники. Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.) и Бориса Дубровского (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пятницу Путин встретился с Бочаровым и поинтересовался результатами его работы; губернатор назвал ситуацию стабильной и рассказал о планах до 2021 г. Эта встреча не означает, что отставки Бочарова не будет, говорит источник "Ведомостей".

В сентябре 2019 г. губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 г. были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбратьсяне смогли.

2018 год показал, что на фоне ухудшения социально-экономических настроений проведение одновременно большого числа кампаний представляет управленческую проблему, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Особенно сложны совмещенные выборы губернаторов и депутатов, как было во Владимирской области и Хакасии". В 2019 г. выборов меньше, но есть очень непростые: губернаторские в Санкт-Петербурге, выборы в Мосгордуму, сдвоенные выборы в Республике Алтай и Волгоградской области, перечисляет эксперт..

Предстоящие отставки покажут, поменялось ли что-то в стратегии власти после осенних выборов 2018 г., говорит политтехнолог Григорий Казанков: "Если действующих губернаторов с проблемными рейтингами оставят, то можно будет сказать, что опыт Хабаровска и Владимира не учли". Дополнительных рисков в связи с количеством выборов нет, считает он, но есть риски, связанные с настроением граждан: "Поменялся вектор в оценках: в прошлом году к власти отношение в целом было позитивное с небольшим количеством "но", сейчас же тренд негативный с небольшим количеством "хотя". Люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее - свое будущее, растет запрос на перемены. В целом же безрисковых регионов нет".