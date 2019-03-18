Минкомсвязи предлагает легализовать технологию eSim

18 марта. FINMARKET.RU - Использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязи. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке, подготовленной министерством, пишут "Ведомости". Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России, подтверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Планируется, что она будет готова к концу этого года.

Декларации соответствия выдает Россвязь. Их на все легально ввозимые в Россию модели аппаратов импортеры регистрируют уже сейчас, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Правда, eSim в этих документах пока не фигурирует, отмечает он.

ЕSim - это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim (сейчас это новейшие модели iPhone и смартфоны Google Nexus, планшеты, умные часы Samsung и Apple) к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение оператора - и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim. В iPhone Xs, Xs Max и Xr таким образом можно сохранить до пяти операторских профилей. В мире сейчас около 30 операторов, поддерживающих eSim. В прошлом году о поддержке технологии заявили филиалы T-Mobile (подразделение Deutsche Telekom) в Германии, Чехии и Австрии, британская EE и Vodafone в ФРГ. В США eSim поддерживают T-Mobile, Verizon и AT&T.

Законодательных препятствий внедрению eSim в России нет, но имеются нормативные, говорится в справке Минкомсвязи. Утвержденные правительством правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять сим-карту. А поскольку извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для eSim пока не урегулирована, говорится в документе. Кроме того, Минкомсвязи констатирует отсутствие у операторов необходимой для введения eSim инфраструктуры.

ESim может сильно изменить рынок, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, станут ненужными дилеры, торгующие контрактами операторов. Во-вторых, eSim может дать импульс развитию виртуальных операторов. Ведь абоненты, по сути, будут выбирать между мобильными приложениями.

Изменить правила оказания услуг связи - самая простая задача, передала "Ведомостям" партнер AC&M Consulting Оксана Панкратова. Это можно сделать с учетом опыта европейского и американского рынков, считает она. Но регуляторные проблемы могут оказаться масштабнее: ведь производители устройств с eSim могут предустанавливать на них профили конкретных операторов, потребуются меры обеспечения справедливой конкуренции.