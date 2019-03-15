Государству хотят прописать правила спасения проблемных предприятий

15 марта. FINMARKET.RU - Эксперты предлагают нормативно закрепитьдействия государства по спасению проблемных частных предприятий. Идеи прозвучали на специальном круглом столе "Государство как кризис-менеджер", прошедшем в "Российской газете" по инициативе Ассоциации юристов России.

"Конечно, государство не самый эффективный собственник, но бывают ситуации, когда действующий собственник еще менее эффективен по разным причинам, - сказал партнер юридической фирмы "Герберт Смит Фрихилс" Евгений Зеленский. - И у государства возникает вопрос: что делать? Можно ли вмешаться?"

По его словам, в иных странах законодательством предусмотрены разные меры, которые использует государство, чтобы вмешаться. Одна из них: национализация. Другой метод: государство не национализирует компанию, а участвует в какой-то части, приобретая определенную долю акций. При этом после того, как предприятие будет спасено, государство вполне может выйти из бизнеса. Третий способ: государство напрямую не участвует в капитале, но выступает в роли посредника.

В России же, как заявил заслуженный юрист России Анатолий Кучерена, подобные вопросы никак не урегулированы.

"Проблема достаточно серьезная, - сказал он. - Мы должны продумать алгоритмы, как государству действовать в подобных ситуациях". По его словам, речь должна идти не только о спасении крупных градообразующих предприятий, необходимо создать и правовые рычаги спасения среднего бизнеса, имеющего социальное значение.

Нередко государству приходится выступать в роли экономического МЧС, заметила омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей в ходе процедур банкротства Наталья Коцюба. При этом государственных институтов, которые бы работали превентивно, предотвращая экономические проблемы на предприятиях, нет.

"Налоговая служба осуществляет налоговый мониторинг и только, - заметила Наталья Коцюба. - Раньше существовала Федеральная служба по финансовому оздоровлению, сейчас ее нет. Сегодня мы видим, что предприятие неплатежеспособно только, когда уже возбуждена процедура банкротства. Но не всегда проблемы накапливаются по вине менеджмента, бывают объективные причины, и директору нужно помочь. Так что необходимо прописать сценарий действия государства в подобных ситуациях".

В свою очередь председатель московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры" Елена Юлова, цитируемая "РГ", привела конкретные примеры из практики, когда попытки высокопоставленных региональных руководителей решить государственные проблемы приводили к проблемам с законом у чиновников - они предпринимали меры по предотвращению социальной проблемы, погашению долгов по зарплате, но их действия оценивались с точки зрения уголовного кодекса в силу отсутствия иных норм. Поэтому, по ее словам, необходимы законодательные изменения в этой сфере.