Выручка от страховок в последние годы в разы опередила выплаты клиентам

15 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году бум потребительского кредитования резко увеличил доходы банков еще и от продажи полисов страхования от несчастных случаев - эти их доходы растут с каждым годом. По закону это добровольный вид страхования, но он превращается в обязательный при оформлении кредита, особенно ипотечного, пишут "Ведомости"

В 2018 г. сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 39,8% - до 169,5 млрд руб., из которых 86,2 млрд принесли продажи через банки, которые являются основными продавцами этих полисов. Как отмечает управляющий директор отдела страховых и инвестиционных рейтингов "Эксперт РА" Алексей Янин, рынок вырос в связи со значительным ростом кредитования населения.

Комиссионное вознаграждение посредников росло еще быстрее. Оно почти удвоилось в 2018 г. - до 77,5 млрд руб., из которых 55,02 млрд получили банки, отмечается в обзоре рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Клиентам же было выплачено почти в 5 раз меньше, чем досталось посредникам, - всего 16,4 млрд руб. Этипочти не растут - в прошлом году они увеличились на 14,2%, а с 2014 г. колеблются в диапазоне 14-16 млрд руб., говорит директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Евгений Шарапов. Но и эти деньги не всегда достаются клиентам. Зачастую выгодоприобретателем оказывается банк, задолженность перед которым погашается страховщиком, если, например, человек лишился трудоспособности.

По словам А.Янина, ситуацию на рынке полностью диктуют банки - от их аппетитов и зависит размер комиссий. А Е.Шарапов замечает, что этот рынок растет в основном за счет комиссий агентам: с каждым годомвсе сильнее опережают выплаты.

Клиент, покупая полис от несчастного случая, в большей степени оплачивает не собственно страхование, а комиссионные посредника - в первую очередь банков, указывает руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

Как говорит А.Янин, выплаты по страхованию от несчастных случаев всегда были низкими: в правилах очень много исключений, при которых событие не признается страховым случаем. Доля отказов - одна из самых высоких в массовых видах страхования: около 9%, замечает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.

Сильно превышают комиссии посредников выплаты клиентам и в страховании имущества населения. В 2018 г. сборы по этому виду страхования увеличились на 12,9% - до 64,8 млрд руб., выплачено было всего 9 млрд (рост на 8,9%), а на комиссии ушло втрое больше - за год они выросли почти на 25% - до 27,4 млрд, отмечает Е.Шарапов. И снова больше всего досталось банкам - 14,2 млрд руб. И страхование имущества зачастую также является фактически обязательным, например при ипотеке.

Для страховщиков эти виды страхования тоже остаются выгодными.

По мнению Е.Шарапова, изменить тренд может ЦБ, если тарифы и комиссии по этим видам страхования будут регулироваться. А.Янин допускает, что в будущем могут быть установлены предельные комиссии, но проблему это не решит, так как страховщики будут платить банкам неофициальное вознаграждение. "Проблему надо решать путем развития небанковских каналов продаж, чтобы снижать зависимость страховщиков от банков", - уверен он.

Представитель ЦБ не сказал, будет ли в перспективе регулироваться размер комиссии. Но он считает, что раскрытие комиссии должно быть обязанностью, а не правом страховщика. Представитель ЦБ также отметил, что ко второму чтению подготовлен законопроект, который позволит гражданам при досрочном погашении кредита потребовать возврата уплаченного банку вознаграждения как по индивидуальным договорам страхования, так и по коллективным (когда страхователем выступает банк, а его клиенты лишь присоединяются к договору).