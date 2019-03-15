Аренда квартир подорожала из-за роста ставок по ипотеке

15 марта. FINMARKET.RU - Стоимость аренды квартир в России повысилась из-за роста ипотечных ставок, которое вынудило многих отказаться от покупки собственного жилья, пишет "Российская газета".

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды за 2018 год снизился на 7,5 процента, посчитали в своем исследовании специалисты "Авито Недвижимость". Это связано с повышением спроса на квартиры на 10 процентов. В Москве в январе наблюдался рекордный всплеск интереса к аренде квартир, спрос вырос на 30 процентов к январю прошлого года. Правда, в феврале ситуация вошла в привычное русло.

"Снижение реальных доходов населения и рост ипотечных ставок в конце 2018 - начале 2019 года заставило некоторых россиян отложить покупку квартиры до лучших времен", - поясняет управляющий директор "Авито Недвижимость" Иван Дубровин.

На рынке аренды повышенный спрос привел к закономерному результату - росту цен. Практически все типы квартир за год прибавили в цене. Однокомнатные квартиры в феврале 2019 года по отношению к февралю 2018 года подорожали на 3,8 процента, двухкомнатные на 6,7. Сильнее всех в цене выросли "трешки", за них арендатору придется заплатить на 6,9 процента больше. И средняя цена однокомнатной квартиры по стране составила 15 тысяч 849 рублей.

двухкомнатной квартиры в среднем стоит 24 тысячи 092 рубля в месяц, а трехкомнатной - 40 тысяч 203 рубля.

Жителям 75 городов ипотека обойдется дешевле, чем аренда квартиры с параллельным накоплением средств на кредит

Сильнее остальных подорожали малогабаритные форматы недвижимости. Съемные "однушки" и студии площадью до 32 кв. метров за последние полгода стали дороже на 10 процентов, говорят данные портала "МИР КВАРТИР". Причем в столице такие "малыши" подорожали даже на 16 процентов.

"Благодаря большим объемам ввода первичного жилья в предыдущие годы, на рынке долгосрочной аренды увеличился ассортимент, появились объекты с необычным ремонтом и нестандартными планировками. Однако спросом по-прежнему пользуются самые доступные варианты", - говорит Иван Дубровин.

Однокомнатные квартиры традиционно наиболее популярны - их доля в общем объеме спроса в феврале 2019 года составила 63 процента. Двухкомнатные квартиры интересуют 30 процентов квартиросъемщиков, трехкомнатные - 6,5 процента. Многокомнатные квартиры интересуют меньше процента покупателей.

При этом повышение ставок по ипотечным кредитам - недостаточное основание для отказа от покупки квартиры, считают эксперты. Многие люди отказываются от приобретения собственного жилья совершенно напрасно. Жителям 75 городов России ипотека обойдется дешевле, чем аренда квартиры с параллельным накоплением средств на нее, посчитали аналитики Domofond.