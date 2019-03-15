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15 марта 2019 года 09:15
В России готовятся ввести сертификаты на отдых
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DPA/TASS
15 марта. FINMARKET.RU - Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах, пишут "Известия". Право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения. Потенциальными участниками программы, по подсчетам издания, смогут стать не 1 млн семей ежегодно. Реализация инициативы в этом случае обойдется в 80 млрд рублей в год. Представители Минпросвещения уже разрабатывают предложения по организации совместного отдыха детей с родителями, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. После внедрения системы выдачи сертификатов возможность провести каникулы на море должна появиться у ребят из семей, относящихся к категориям многодетных, неполных и с низким уровнем доходов, а также тех, в которых воспитываются инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Причем только лишь этими категориями круг участников программы не ограничивается, следует из документа. В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже прожиточного минимума. В 81% из них есть дети до 18 лет (22% таких семей — многодетные). Соответственно, потенциальный круг участников программы — как минимум 1 млн семей. Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой межведомственной информационной системы, обходится примерно в 80 тыс. рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы может потребоваться около 80 млрд рублей в год. В Ростуризме и Минэкономназвития не смогли оперативно ответить на запрос "Известий" об отношении ведомств к идее выдачи туристических ваучеров для малоимущих и многодетных семей. Как ранее сообщали "Известия", прошлым летом 18% граждан не удалось выбраться на отдых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24%) сделали выбор в пользу дачи и садовых участков. Поездки россияне совершали в основном в пределах страны — отдыхали на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму (8%), покупали туры по России (4%), а также гостили у друзей и родственников в других городах и селах (7%).
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Ключевые слова: РФ, отдых, многодетные, поддержка
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