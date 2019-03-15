Минпромторг ужесточает доступ к мерам поддержки экспорта

15 марта. FINMARKET.RU -России предлагает ужесточить и одновременно сбалансировать между отраслями правила компенсации экспортерам части затрат на транспортировку. Теперь субсидия входит в промышленную часть нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и с 2020 года дает преференции тем, у кого есть корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), включающие долгосрочные обязательства по росту экспортной выручки. К КППК привязаны и льготные кредиты. По остаточному принципу на субсидии смогут претендовать компании с краткосрочными экспортными обязательствами, пишет "Коммерсант"

В министерстве отмечают, что возмещение затрат на транспорт - наиболее востребованная и эффективная мера господдержки экспорта, в 2017-2018 годах ее получили 230 компаний с общим объемом поставок 408 млрд руб. и средней результативностью предоставления субсидии 20 руб. экспорта на 1 руб. поддержки. Но сама субсидия была "глубоко дефицитной", признают в Минпромторге, и наблюдалась отраслевая несбалансированность ее распределения.

Теперь 48% объема субсидии получит машиностроение, а 45% - перерабатывающие отрасли. Фиксировать доли пришлось потому, что основной объем (до 70%) субсидии выбирали отрасли с низким уровнем передела (леспром, производство цемента, гипса и т. д.). Лимит годовой субсидии на одну компанию составит 1/16 от бюджета программы, но не более 700 млн руб. Причем автопром сможет в этом году претендовать на средства, недополученные в 2018 году. Финансирование оказалось выбрано к концу лета, и концерны, по данным "Ъ", недополучили десятки и сотни миллионов рублей. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Ъ" пояснили, что поддерживают возмещение затрат автопрому.

Однако есть и плохие для промышленников новости: лимит субсидируемых затрат снизился с 25-27,5% от стоимости поставляемой продукции до 11% для производителей и 13% - для иных юрлиц.

Это, по словам источников газеты, может осложнить доступ к удаленным рынкам, где затраты на транспортировку достигают 22%.