Насколько выгодны пакеты банковских услуг

15 марта. FINMARKET.RU - Многие, желая привязать к себе клиентов, предлагают им не просто воспользоваться отдельными продуктами, а завести сразу пакет услуг - с более выгодными ставками, кэшбэками и бесплатными сервисами.

Качественный пакет услуг может включать различные дебетовые и кредитные карты, вклады, счета и другие банковские продукты со специальными условиями, а также набор небанковских услуг, чаще всего премиального характера, как консьерж-сервис и посещение vip-залов аэропортов, пишут "Ведомости"

В пакете чаще всего сразу несколько карт, например в разных валютах или привязанных к одному счету (для членов семьи или сотрудников обладателя пакета). Большинство банков включают в пакеты услуг карты одной категории - стандартные, Gold, Platinum и т. д.

Пакеты с широким набором разнообразных услуг с наиболее выгодными условиями обычно предлагаются состоятельным клиентам, тем самым подчеркивается их эксклюзивность, признают банкиры. Такие пакеты есть практически в любом крупном банке. "Это даже не пакет, а целая модель обслуживания", - отмечает руководитель по развитию дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка Ксения Андреева.

Но для большинства людей основная потребность - это карты и платежи, констатируют представители банков. Вероятно, поэтому многие банки предлагают в рознице под видом пакетов услуг комплекты банковских карт с уже традиционным набором сервисов - кэшбэк, процент на остаток, бесплатные sms-уведомления и т. д., которые отличаются от других карточных продуктов банка повышенными ставками, наличием дополнительных сервисов и стоимостью обслуживания.

Чаще всего банки предлагают таким клиентам пакет услуг, когда те обращаются за дебетовой картой. Более того, в некоторых банках завести полноценную именную карту без пакета услуг невозможно.

Существенно реже клиентам массового сегмента добавляют в пакет к карте возможность открыть счет или вклад с повышенной ставкой, сделать бесплатно перевод средств с карты на карту стороннего банка.

Обычно банки предлагают в рознице пакеты сразу нескольких уровней - в зависимости от категории лежащей в их основе карты.

Как пишет газета, для обладателей пакетов действуют и улучшенные условия программ лояльности. Также, как правило, выше и величина кэшбэка за покупки обладателей пакетов услуг.

Большинство банкиров утверждают, что основная выгода клиента с пакетом - бесплатные, за которые обычно клиентам приходится платить (обслуживание карты, проходы в бизнес-залы аэропортов, собственный менеджер и т. д.). Обслуживание всех карт в составе пакета бесплатно, но есть исключения.

Однако банки взимают и плату за обслуживание самого пакета. Она может составлять 100-200 руб. в месяц для розничных пакетов с картами низших категорий, а может доходить до нескольких тысяч рублей в премиальных сегментах.

Правда, при соблюдении клиентами ряда требований по обороту транзакций по картам или размеру остатков на счетах банки не взимают плату "за пакеты".

Чтобы не платить за пакет, розничным клиентам также приходится поддерживать остатки на счетах в банке в десятки или сотни тысяч рублей или ежемесячно совершать покупки по карте на десятки тысяч рублей.

Но в некоторых случаях пакеты оказываются выгоднее даже с учетом платы за их обслуживание.

Поэтому банкиры советуют клиентам, которые хотели бы сэкономить, прежде чем заказать тот или иной пакет услуг, обязательно сравнить возможные расходы на его обслуживание и стоимость отдельных действительно необходимых им услуг вне пакета.