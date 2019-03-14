Отменены ограничения на длину маршрутов пригородных электричек

14 марта. FINMARKET.RU - Минтранс России снял ограничения на протяженность маршрутов пригородных электропоездов в пределах одного региона. Ранее она составляла 200 километров, более протяженныемогли быть только в межрегиональном пригородном сообщении.

Решение Минтранса позволит назначать прямые маршруты, минуя неудобные стыковочные рейсы и пересадки, оптимизировать затраты на содержание парка пригородных поездов, сократить порожние пробеги подвижного состава и снизить нагрузку на пропускную способность станций стыковки поездов, пишет "Российская газета"

В течение года РЖД закупит 7 составов (14 вагонов) рельсовых автобусов серии РА-3, 14 электропоездов переменного тока ЭП3Д и 150 вагонов "Ласточка".

А центральным событием для железнодорожных перевозок в этом году станет открытие железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Кроме того, в этом году планируется начать прокладку первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань (до Владимира).

Также в этом году на 16 российских вокзалах заработает автоматическая система информирования пассажиров. Сейчас уже на 52-х вокзалах оперативно извещают пассажиров о прибытии и отправлении поездов. "Умная" система информирования - это один из ключевых IT-проектов российских железнодорожных вокзалов, которая работает полностью автоматически и исключает фактор человеческой ошибки. Получая информацию о движении поездов, система информирования напрямую выводит ее на табло вокзала, а также автоматически запускает голосовые объявления по громкой связи. Инвестиции в проект в 2019 году составят около 390 млн рублей.

Всего в этом году станут "умными" 68 крупнейших вокзалов.