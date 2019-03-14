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14 марта 2019 года 10:30
Ставка по кредитам малому бизнесу будет меньше ключевой
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Александр Колбасов/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес сможет получить беспрецедентно дешевые кредиты. Предпринимателям предложат ставку, равную ключевой Центробанка, которая сейчас составляет 7,75%, или даже ниже. Для этого компаниям нужно будет обратиться в государственные микрофинансовые организации (МФО), следует из проекта приказа Минэкономразвития, пишут "Известия". ГосМФО на льготное кредитование бизнеса до 2024 года получат рекордные 21 млрд рублей. Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, отмечают, что государственные микрокредиторы составят серьезную конкуренцию банкам. Последние дают займы МСП минимум под 8,5%. Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских. Так, для бизнесменов из моногородов ставка по займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Сейчас она установлена на уровне 7,75%. Таким образом, для предпринимателей из моногородов процент по кредиту будет равняться максимум 3,8%, пишут "Известия". Не превысит ключевую ставку процент по займу для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. "Приоритетными" в документе называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков. Также под категорию «приоритетных» подпадают экспортно-ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет. Однако, отмечают "Известия", у всех них должно быть залоговое обеспечение. Если его нет, то проценты по кредиту станут выше. В размере ключевой ставки они будут для МСП из моногородов, а для "приоритетных проектов" займы будут выдаваться под ставку ЦБ, умноженную на коэффициент 1,3 (при действующей ставке это 10,075%).
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