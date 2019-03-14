Ставка по кредитам малому бизнесу будет меньше ключевой

14 марта. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес сможет получить беспрецедентно дешевые. Предпринимателям предложат ставку, равную ключевой Центробанка, которая сейчас составляет 7,75%, или даже ниже. Для этого компаниям нужно будет обратиться в государственные микрофинансовые организации (МФО), следует из проекта приказа Минэкономразвития, пишут "Известия". ГосМФО на льготное кредитование бизнеса до 2024 года получат рекордные 21 млрд рублей. Эксперты и участники рынка, опрошенные изданием, отмечают, что государственные микрокредиторы составят серьезную конкуренцию банкам. Последние дают займы МСП минимум под 8,5%.

Процентные ставки по кредитам для некоторых видов малого и среднего бизнеса будут значительно меньше банковских.

Так, для бизнесменов из моногородовпо займу составит не более половины ключевой ЦБ, действующей на момент заключения договора. Сейчас она установлена на уровне 7,75%. Таким образом, для предпринимателей из моногородов процент по кредиту будет равняться максимум 3,8%, пишут "Известия".

Не превысит ключевую ставку процент по займу для тех, кто берет его на реализацию важных для страны проектов. "Приоритетными" в документе называют резидентов территорий опережающего развития, особых экономических зон и технопарков. Также под категорию «приоритетных» подпадают экспортно-ориентированные предприятия, туристический и сельскохозяйственный бизнесы, женщины-предприниматели, а также бизнесмены старше 45 лет.

Однако, отмечают "Известия", у всех них должно быть залоговое обеспечение. Если его нет, то проценты по кредиту станут выше. В размере ключевой ставки они будут для МСП из моногородов, а для "приоритетных проектов" займы будут выдаваться под ставку ЦБ, умноженную на коэффициент 1,3 (при действующей ставке это 10,075%).