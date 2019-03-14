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14 марта 2019 года 09:30
Поставщики ждут от торговых сетей смягчения договоров поставки
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Сергей Бобылев/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Поставщики товаров жалуются на крупные розничные сети, что те до сих пор не привели типовые договоры поставки в соответствие с нормами добросовестных практик. Если сети и поставщики не договорятся, в процесс могут вмешаться чиновники, что грозит негативными последствиями всей отрасли, опасаются участники рынка. Как пишет "Коммерсант", вопрос несоответствия типового договора поставки одной из торговых сетей нормам Кодекса добросовестных практик (КДП, регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе) был вынесен на заседание комиссии по применению КДП в феврале. По данным трех источников "Ъ", знакомых с обсуждением, оно касалось X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Так, в типовом договоре X5 есть запрет поставщикам направлять сети предложение об увеличении цены товара чаще чем раз в квартал, но КДП и не допускает включения в документ таких ограничений, указывает один из собеседников газеты. Кроме того, в приложении к договору говорится, что поставщик платит штраф за недопоставку товара при выполнении менее 97% заказа. Комиссия КДП, подчеркивает источник "Ъ", признала добросовестной практику установления минимального уровня исполнения заказа в 95%. Согласно протоколу заседания, комиссия по применению КДП не рассматривает споры, касающиеся типовых договоров, но рекомендует торговым сетям и поставщикам исключить из них положения, которые противоречат нормам добросовестных практик. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что до 2016 года многие ритейлеры подписывали с поставщиками приложения к договорам поставки, в которых договаривались соблюдать нормы КДП. "Но после ужесточения закона о торговле сети начали постепенно отходить от этой практики. Теперь расхождения с КДП в том или ином масштабе есть в договорах многих розничных компаний",- рассказывает он. Сегодня, по словам М.Бурмистрова, один из ключевых вопросов в отношениях между участниками рынка - планирование поставок. Некоторые крупнейшие поставщики, обладающие большой рыночной силой, подписывают с сетями договоры без штрафов за недопоставку, а в договорах сетей, как правило, отсутствуют штрафы за несвоевременную приемку, поэтому наиболее сильно от высоких штрафов страдают малые и средние поставщики, поясняет он. Производители, говорит М.Бурмистров, не хотят, чтобы штрафы за недопоставки товара становились для сетей способом заработка, так как считают, что их размер зачастую превышает возможный ущерб сетей. В X5 "Коммерсанту" сообщили, что в конце 2018 года утвердили новый типовой договор, который соответствует нормам КДП, и сейчас начали его внедрение - внесение поправок в документы с более чем 5,6 тыс. поставщиков. По словам представителя компании, процесс займет первую половину 2019 года. Кроме того, в X5 заявили, что поддерживают добровольное ограничение штрафов и внедрение принципов обоюдности и одинаковости для всех участников рынка. В "Магните", "Ленте" и Metro не ответили на запрос "Ъ". Представитель Auchan отказался от комментариев. Один из источников "Ъ" среди поставщиков опасается, что, если участники рынка продолжат игнорировать КДП, сети и поставщики могут столкнуться с еще более жесткой редакцией закона о торговле и решения за бизнес будет принимать государство, что негативно отразится на всем рынке.
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Ключевые слова: РФ, ритейлеры, поставщики, договоры
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