Поставщики ждут от торговых сетей смягчения договоров поставки

14 марта. FINMARKET.RU -товаров жалуются на крупные розничные сети, что те до сих пор не привели типовыепоставки в соответствие с нормами добросовестных практик. Если сети и поставщики не договорятся, в процесс могут вмешаться чиновники, что грозит негативными последствиями всей отрасли, опасаются участники рынка.

Как пишет "Коммерсант" , вопрос несоответствия типового договора поставки одной из торговых сетей нормам Кодекса добросовестных практик (КДП, регулирует отношения поставщиков и сетей на добровольной основе) был вынесен на заседание комиссии по применению КДП в феврале.

По данным трех источников "Ъ", знакомых с обсуждением, оно касалось X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Так, в типовом договоре X5 есть запрет поставщикам направлять сети предложение об увеличении цены товара чаще чем раз в квартал, но КДП и не допускает включения в документ таких ограничений, указывает один из собеседников газеты. Кроме того, в приложении к договору говорится, что поставщик платит штраф за недопоставку товара при выполнении менее 97% заказа. Комиссия КДП, подчеркивает источник "Ъ", признала добросовестной практику установления минимального уровня исполнения заказа в 95%.

Согласно протоколу заседания, комиссия по применению КДП не рассматривает споры, касающиеся типовых договоров, но рекомендует торговым сетям и поставщикам исключить из них положения, которые противоречат нормам добросовестных практик.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что до 2016 года многиеподписывали с поставщиками приложения к договорам поставки, в которых договаривались соблюдать нормы КДП. "Но после ужесточения закона о торговле сети начали постепенно отходить от этой практики. Теперь расхождения с КДП в том или ином масштабе есть в договорах многих розничных компаний",- рассказывает он.

Сегодня, по словам М.Бурмистрова, один из ключевых вопросов в отношениях между участниками рынка - планирование поставок. Некоторые крупнейшие поставщики, обладающие большой рыночной силой, подписывают с сетями договоры без штрафов за недопоставку, а в договорах сетей, как правило, отсутствуют штрафы за несвоевременную приемку, поэтому наиболее сильно от высоких штрафов страдают малые и средние поставщики, поясняет он.

Производители, говорит М.Бурмистров, не хотят, чтобы штрафы за недопоставки товара становились для сетей способом заработка, так как считают, что их размер зачастую превышает возможный ущерб сетей.

В X5 "Коммерсанту" сообщили, что в конце 2018 года утвердили новый типовой договор, который соответствует нормам КДП, и сейчас начали его внедрение - внесение поправок в документы с более чем 5,6 тыс. поставщиков. По словам представителя компании, процесс займет первую половину 2019 года. Кроме того, в X5 заявили, что поддерживают добровольное ограничение штрафов и внедрение принципов обоюдности и одинаковости для всех участников рынка.

В "Магните", "Ленте" и Metro не ответили на запрос "Ъ". Представитель Auchan отказался от комментариев.

Один из источников "Ъ" среди поставщиков опасается, что, если участники рынка продолжат игнорировать КДП, сети и поставщики могут столкнуться с еще более жесткой редакцией закона о торговле и решения за бизнес будет принимать государство, что негативно отразится на всем рынке.