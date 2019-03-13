К концу года годовая инфляция в РФ замедлится до 4,3%

Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3-0,4%. В годовом выражении она ускорится до 5,2-5,4%. Затем ее темпы начнут снижаться и при стабильном рубле к концу года опустятся до 4,3%

13 марта. FINMARKET.RU -в РФ в марте ожидается на уровне 0,3-0,4%, что означает ускорение годовой инфляции в марте до 5,2-5,4% с 5,2% в феврале, но затем она стабилизируется на уровне около 5,4% в марте-мае и концу года при стабильном курсе рубля снизится до 4,3%, ожидают в Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам марта будет находиться в диапазоне 0,3-0,4%. С учетом низкой базы соответствующего месяца прошлого года годовые темпы инфляции в марте составят 5,2-5,4%. По оценке, годовая инфляция может сохраняться на уровне около 5,4% в марте-мае, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3 %", - говорится в докладе министерства "Картина инфляции".

Таким образом, Минэкономразвития понизило ожидания по пику инфляции весной - еще месяц назад в министерстве ожидали разгона годовых цен до 5,5-5,7% в марте-мае.

Ведомство отмечает, что эффект от повышения НДС с 1 января 2019 года был исчерпан в феврале, общий вклад в годовую инфляцию в РФ не превысит процентного пункта, "В феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС", - отмечается в обзоре.

"Совокупный дополнительный вклад увеличения базовой ставки НДС в годовые темпы инфляции оценивается на уровне 0,8-0,9 п.п., что меньше предварительных оценок Минэкономразвития России", - говорится в мониторинге. В нем отмечается, что в помесячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1,0% месяцем ранее, с исключением сезонности - до 0,36% против 0,77% месяцем ранее.

"Вместе с тем из-за низкой базы февраля 2018 года годовые темпы роста потребительских цен несколько увеличились (до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5,0% в январе)" - говорится в докладе.

Что касается исчерпания эффекта повышения НДС, оно, по мнению Минэкономразвития, привело к замедлению роста цен на непродовольственные товары, за исключением подакцизной продукции, примерно вдвое - до 0,31% в феврале с 0,58% в январе (месяцу к месяцу с исключением сезонности).

"Наиболее заметное снижение темпов роста цен наблюдалось в сегменте товаров длительного пользования (легковые автомобили, средства связи, телерадиотовары). Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию в феврале также оказывало снижение цен на бензин (на 0,18% месяц к месяцу) после существенного роста месяцем ранее (0,75% месяц к месяцу)", - отмечается в мониторинге.

В феврале наблюдалось замедление роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции – до 0,33% (в помесячном выражении с 0,57% в январе, что объясняется коррекцией цен на мясо птицы, сахар и яйца после их ускоренного роста в четвертом квартале прошлого года. Вместе с тем существенный вклад в инфляцию в феврале внесло сезонное удорожание плодоовощной продукции, отмечает Минэкономразвития

Темпы монетарной инфляции в феврале (в терминах последовательных приростов) вновь опустились ниже целевого уровня Банка России (3,78%). В помесячном выражении с устранением сезонности темпы монетарной инфляции в феврале снизились до 0,31% с 0,48% в январе.