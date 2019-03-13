В ряде регионов РФ годовая инфляция существенно превысила уровень в 4,3%

13 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2018 года в 33-х российских регионахоказалась ниже среднероссийского уровня 4,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Первую пятерку регионов по самому низкому показателю инфляции составили Ингушетия (1,9%), Тюменская область (2,4%), Якутия (2,7%), Сахалинская область (2,8%) и Дагестан (также 2,8%).

При этом, пишет "Российская газета" , данные Росстата показывают, что в ряде субъектов РФ инфляция по итогам 2018 года существенно превысила средний показатель по стране. Так, регионами с самым высоким ростом индекса потребительских цен оказались Рязанская область (6%), Курская область (5,7%), Крым (5,5%), Республика Марий Эл (5,4%), а также Липецкая и Московская области (5,3%).

Основные причины сильного расхождения инфляции в отдельных регионах со средними показателями по стране - уровень доходов населения (чем он ниже, тем ниже и темпы инфляции, она ограничивается платежеспособным спросом) и затраты на доставку товаров в удаленных регионах, говорит советник по макроэкономике гендиректора "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. По его словам, эти затраты принудительно разгоняют инфляцию там, куда сложно и дорого доставлять товар.

Инфляция в прошлом году начала разгоняться после рекордно низкого для новейшей истории России показателя 2017 года, когда средний уровень потребительских цен увеличился всего на 2,5%.

В 2018 г. ускорение инфляции произошло из-за комплекса факторов - это ослабление рубля на фоне санкций и турбулентности на рынках, объявление о повышении НДС с 2019 года, рост цен на бензин, за которым обычно сразу подтягиваются цены на остальные товары, а также возвращение продовольственного рынка к стандартной динамике на фоне низкой базы 2017 года.

В этом году ЦБ ожидает инфляцию 5-5,5%, к 4% она вернется в первой половине 2020 года. Сейчас инфляция в целом остается в рамках нижней границы ожиданий ЦБ, по итогам февраля она составила в годовом выражении 5,2%. Как считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, цены не растут высокими темпами в первую очередь из-за подавленного внутреннего спроса населения. По словам эксперта, полный эффект от повышения НДС проявится в марте-апреле и может привести к росту цен.

по итогам минувшего года выросло в среднем по России на 2,9%. В плюс вышли 68 регионов, из которых 6 показали рост более чем на 10% - это Московская, Тамбовская, Тверская и Астраханская области, а также Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В минусе более чем на 10% оказалась лишь Карачаево-Черкесия.

В целом росту промпроизводства по всей России способствовала хорошая динамика в добывающем секторе, в основном за счет увеличения добычи газа и угля. Свой вклад внесли обрабатывающие производства. Здесь рост был связан либо с благоприятной мировой конъюнктурой, либо с прямой господдержкой, в то время как в остальных случаях выпуск стагнировал или падал, отмечает "Российская газета"

Одним из лидеров по росту промпроизводства стал Ямало-Ненецкий автономный округ (+17% к 2017 году). В целом последние 5 лет индекс промпроизводства в регионе отличается положительным трендом (прирост составил около 30%).

Астраханская область, где за год промпроизводство выросло на 16,2%, также оказалась в плюсе за счет сектора добычи полезных ископаемых.

Также в лидеры по росту промпроизводства вышел Севастополь - 29,2%. Здесь наибольший вклад внес рост обеспечения территории электроэнергией, газом и паром.

Еще один рекордсмен - Тамбовская область, где рост промышленного производства по итогам года составил 14,4%, при этом вклад обрабатывающих производств оказался выше, чем сектора добычи полезных ископаемых. Наибольший рост достигнут в производстве транспортных средств и оборудования, в металлургии, выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий, ремонте и монтаже машин и оборудования, а также в химпроме.

Несмотря на успехи промышленников в большинстве регионов, прошедший год, судя по опросам, все же выдался сложным: с одной стороны, не было явных кризисных изменений, а с другой - замедлились позитивные тенденции, сформировавшиеся в 2017 году. На это указывают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара со ссылкой на рассчитываемый ими индекс промышленного оптимизма. Так, в прошлом году этот показатель сохранил значения 2017 года, то есть российская промышленность не смогла преодолеть стагнацию последних лет. Определяющим фактором стало ухудшение динамики спроса на промышленную продукцию.

Оценки финансово-экономического положения предприятий тоже немного ухудшились, но по степени удовлетворенности компаний этот показатель по-прежнему лидирует. 90% предприятий в 2017 году и 88% в 2018 г. оценивали свое финансово-экономическое положение как "хорошее" или "удовлетворительное", при этом удовлетворенность другими показателями с 2003 года всегда была ниже, заключают эксперты.