Минпромторг ужесточает правила локализации для автоконцернов

13 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг вновь пытается ужесточить правила доступа к господдержке в автопроме. Чиновники пересмотрели балльную систему подсчета локализации, пишет "Коммерсант". Теперь правила доступа к господдержке, ранее, по мнению ряда источников газеты, излишне лояльные к иностранным автоконцернам, трудно соблюсти даже российским компаниям. Чтобы получить субсидии, придется не только производить традиционные двигатель и коробку передач, но и локализовать электронику. Впрочем, по данным издания, в правительстве уже обсуждают снижение барьеров.

Документ подготовлен на базе выдвинутой Минэкономразвития и поддержанной вице-премьером Дмитрием Козаком концепции свободного выбора компонентов для производства в РФ вместо обязательных операций, которые исходно планировал Минпромторг.

Хотя Минпромторг расширил перечень компонентов, доступных для локализации, и увеличило примерно в 17 раз (почти до 8 тыс.) общее число баллов, набрать заданные для каждой меры значения стало намного сложнее. Чтобы получить доступ к господдержке, нужно набрать не менее 2 тыс. баллов: для поддержки экспорта - 2 тыс. баллов, для доступа к льготным автокредитам и лизингу, а также госзакупкам - 6 тыс. баллов. Доступ к компенсации 50% пошлин на автокомпоненты требует 4 тыс. баллов, 85% - 6 тыс. баллов.

Чтобы получить минимальный доступ к господдержке (2 тыс. баллов), необходимо делать в РФ, например, сварку, окраску, штамповку кузова (включая использование 70% российского металла), а также производить двигатель и коробку передач. Также большой вес имеет электроника (например, системы управления двигателем или трансмиссией). Большое число баллов предусмотрено за каждый процент инвестиций от выручки в НИОКР.

Отечественные производители, считают источники "Коммерсанта", с трудом, но все-таки смогут приблизиться к планке 6 тыс. баллов для получения доступа ко всем мерам господдержки за счет ключевых операций (двигатель, коробка передач) и НИОКР. Но локализованным производствам иностранных автоконцернов будет сложно получить даже минимальные субсидии, и ближе всего к планке 2 тыс. баллов окажутся компании второй волны промсборки за счет большого веса двигателя.

В АвтоВАЗе и Renault "Коммерсанту" сообщили, что выступают за дифференциацию господдержки по уровню локализации с учетом объема инвестиций и ресурсов для инвесторов, а также планов по созданию рабочих мест. В компаниях считают нужным создать рабочую группу при участии заинтересованных сторон до принятия окончательного решения, чтобы определить "справедливые условия поддержки для следующего цикла инвестиций".