Методику расчета реальных доходов граждан могут пересмотреть

13 марта. FINMARKET.RU - Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.

Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. По данным Росстата,россиян падали пять лет подряд - с 2014 по 2018 г. и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 г. Даже электоральный цикл 2018 г., когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Изменение методики расчета доходов обсуждается еще с 2000-х гг., рассказывает Игорь Поляков из ЦМАКПа: в 2014 г. Росстат подготовил новую методологию, в 2017 г. усовершенствовал ее и провел предварительные расчеты. Она прошла экспертизу, но решения властей о ее внедрении так и не последовало. Это пора сделать, уверен главный экономист "ВТБ капитала" по России и СНГ Александр Исаков: за 13 лет изменились и финансовые рынки, и каналы розничных продаж, а с ними и значимость различных видов доходов, расходов и сбережений в жизни людей.

В принципе, доход домохозяйства равен сумме его расходов (включая обязательные платежи) и сбережений, пишет Исаков в записке, но на практике наблюдаемый (белый) доход оказывается меньше этой суммы; недостающую разницу Росстат рассматривает как серый доход и рассчитывает балансовым методом. Если расходы выросли, а белые доходы - нет, он увеличивает на соответствующую величину серые доходы. То есть эти серые доходы в значительной степени определяются потребительскими расходами, констатирует Н.Орлова.

С расчетом последних, по мнению "ВТБ капитала", есть проблемы. Например, Росстат публикует два отчета - об обороте розничной торговли и о результатах обследования бюджетов домохозяйств, указывая в обоих расходы по категориям товаров. Если сумма в какой-то категории не совпадает, Росстат в обоих отчетах указывает бо`льшую, тем самым статистически увеличивая расходы и серые доходы, говорит Исаков. С другой стороны, данные Росстата об обороте розницы недоучитывают растущую трансграничную онлайн-торговлю, что расходы статистически сокращает, добавляет он. Межстрановая торговля отражается в показателе оплаты товаров за рубежом с использованием банковских карт, который напрямую включается в расходную часть баланса, замечает Орлова. Эта оценка скорее всего занижена, полагает Исаков: расходы россиян по картам на товары и услугам за рубежом в 2017 г. Росстат оценил в 1,35 трлн руб., при том что ЦБ расходы граждан на выездной туризм в том же году оценил в 1,85 трлн.

В новой методике расчета устранены недостатки, связанные с учетом продажи и покупки наличной валюты и валютных вкладов, говорит И.Поляков, а также с недоучетом доходов россиян от собственности за рубежом, в том числе недвижимости и вкладов в зарубежных банках. Сейчас из-за недостаточного учета собственности и потребления россиян за рубежом счет доходов занижен, полагает он. Пока Росстат не улучшитреальных доходов, этого показателя лучше вовсе избегать и обращаться к данным о зарплатах, пенсиях, обороте розницы и банковской статистике, считает А.Исаков.