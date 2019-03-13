Контроль за поставками еды в госучреждения ужесточат

13 марта. FINMARKET.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев на прошлой неделе дао поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.). Документ направлен главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО "Роскачество" (создано правительством РФ в 2015 году для исследования качества товаров), пишет "Коммерсант". Вопрос касается не только поставок продуктов, но и оказания услуг общественного питания в подобных госучреждениях, следует из поручения. Соответствующие предложения вице-премьер просит представить в правительство, при необходимости - с проектом нормативного акта.

Представитель вице-премьера Алена Жукова сообщила газете, что поручение дано по итогам встречи А.Гордеева с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля. Тогда, в частности, обсуждалось введение обязательных лабораторных исследований закупаемых для госучреждений продуктов с высоким риском фальсификации.

Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается с декабря 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Причиной мог быть творог, произведенный липецким ООО "Чаплыгинмолоко", предполагали в ведомстве.

Поставкой продукции для детских садов занимался комбинат питания "Конкорд" Евгения Пригожина. В начале февраля в "Конкорде" заверили, что никаких "юридических отношений" с "Чаплыгинмолоко" не имеют, а в конце того же месяца в комбинате заявили о готовности начать выплаты компенсаций пострадавшим.

В Роскачестве поручение А.Гордеева получили и подготовят предложения в правительство, сообщила "Коммерсанту" представитель организации. По ее словам, в этой сфере "очевиден ряд системных проблем", которые не позволяют использовать даже существующие механизмы контроля. Так, лабораторные исследования партий зачастую ограничиваются проверкой документов, а безопасность и качество товаров не проверяется. В Роскачестве предлагают законодательно обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории. Кроме того, требования к закупаемым продуктам фактически должны соответствовать ГОСТам, но при составлении аукционной документации это условие не всегда соблюдается, отмечают в Роскачестве. Также там планируют предложить правительству обязать поставщика представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях.

Участники рынка считают дополнительные меры регулирования излишними и опасаются, что они могут привести к росту издержек и уходу с рынка средних и мелких поставщиков.