Россияне переплачивают за услуги ЖКХ

13 марта. FINMARKET.RU - Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора - самые распространенные причины "раздувания" квитанций, рассказали "Известиям" в НП "ЖКХ Контроль". Сегодня граждане по всей стране активно жалуются на переплату за жилищно-коммунальные услуги. Есть и еще одна проблема - непрозрачные тарифы.

Для части субъектов характерны двойные платежи за вывоз мусора при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В стране распространены случаи вывода средств, собранных на содержание многоквартирных домов и оплату коммунальных ресурсов. Нередко долги управляющих компаний пытаются перевесить на добросовестных плательщиков, указано в материалах "ЖКХ Контроль".

Одна из популярных схем - расчет платы за коммунальные услуги через цепочки посредников. Нередко застройщик навязывает гражданам аффилированную с ним управляющую компанию. Из-за действий одной из таких УК пострадали жильцы дома в Подмосковье.

Если имеют место факты некорректного начисления платы, то стоит обратиться в Госжилинспекцию, сказали "Известиям" в Минстрое. Там примут меры - предписание и штраф для УК.

Еще один пример недобросовестного поведения таких УК - аффилированная с застройщиком компания в течение гарантийного периода не предъявляет претензии по качеству дома. После окончания этого срока все затраты по досрочному капитальному ремонту ложатся на плечи собственников.

Потребителю зачастую приходится расплачиваться за поставку избыточного тепла в квартиры (перетопы), то есть людей обманывают на объемах ресурсов, говорит исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. В Москве также распространена проблема с платежами по счетчикам. Несмотря на то что граждане установили у себя приборы учета, им всё равно присылают квитанции с расчетами по нормативу, а это приводит к росту платежей, добавила С.Разворотнева.

Согласно мониторингу "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), в прошлом году в муниципалитетах 11 регионов тарифы взлетели более чем на 10%, рассказала "Известиям" сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза. В пресс-службе антимонопольного ведомства газете рассказали, что видят выход из сложившейся ситуации - внедрение "эталонного" принципа расчета тарифов.

"По итогам совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти ФАС пришла к выводу, что необходимо разделять в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например воды или тепла, и инвестиционную, к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия", - пояснили в ФАС.

Внедрение "эталонных" затрат позволило бы уравнять действующую тарифную дискриминацию. В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне. Это первая часть тарифа. Вторую часть планируется определять на региональном уровне с учетом необходимости инвестиций в инфраструктуру.