Динамика открытия в РФ новых аутлетов может стать рекордной

12 марта. FINMARKET.RU - В России изменение потребительской модели, предполагающее сокращение расходов на одежду и обувь, стимулировало рынок аутлетов. И в 2019 году на фоне растущей посещаемости динамика их открытий может оказаться рекордной: в России может быть введено 70,5 тыс. кв. м торговых площадей формата "аутлет", что на 24% больше аналогичного показателя прошлого года. Это следует из исследования Knight Frank, пишет "Коммерсант"

Основной объем ввода придется на Москву, где планируется строительство двух объектов площадью 50,3 тыс. кв. м. Еще один аутлет на 20,3 тыс. кв. м должен быть сдан в Санкт-Петербурге. Увеличение темпов открытия аутлетов подтверждают и другие консультанты. По данным директора отдела исследований рынка CBRE Анны Шепелевой, в этом году ожидается ввод трех объектов площадью 85 тыс. кв. м.

Как следует из подсчетов CBRE, сейчас в стране действуют шесть аутлетов площадью 113 тыс. кв. м. Основной объем предложения находится в Москве - 80,6 тыс. кв. м. Остальные объекты расположены в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. По словам А.Шепелевой, средняя площадь аутлета в России составляет 25,5 тыс. кв. м, это больше среднего значения для стран Европы - 12-19 тыс. кв. м. По прогнозам Knight Frank, с открытием дополнительных аутлетов общая площадь торговой недвижимости этого формата в России вырастет более чем в 1,5 раза.

Согласно оценкам руководителя проектов Watcom Group Михаила Васильева, shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в московских аутлетах в 2018 году вырос на 5%.

Между тем несмотря на растущую динамику, российский рынок аутлетов остается емким. По данным Knight Frank, обеспеченность форматом в России - 1,1 кв. м на 1 тыс. жителей, что более чем в 8 раз ниже аналогичного уровня в Европе (9,2 кв. м на 1 тыс. человек). В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге показатель оценивается в 6,3 кв. м, 2,7 кв. м и 2,4 кв. м на 1 тыс. жителей соответственно, подсчитали в Knight Frank. Гендиректор сети Familia Константин Надеждин прогнозирует, что в будущембудут развиваться в других городах-миллионниках. В то же время, добавляет он, перспективным для Москвы и Санкт-Петербурга станет off-price-формат, предполагающиймультибрендовых дисконт-магазинов в более доступных локациях.