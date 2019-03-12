Меры поддержки бизнеса соберут на единой цифровой платформе

12 марта. FINMARKET.RU - В России появится цифровая платформа, на которой соберут всеподдержки для бизнеса, заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на Форуме институтов развития в рамках Недели российского бизнеса.

Сегодня далеко не каждый бизнесмен в России знает о существовании институтов развития - госструктур, цель которых - развитие предпринимательских инициатив, пишет "Российская газета" . Среди них, к примеру, корпорация ВЭБ.РФ, Фонд поддержки предпринимательства (ФРП), корпорация ДОМ.РФ, Российский экспортный центр (РЭЦ), фонд "Сколково", Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и другие. Единицы предпринимателей разбираются в теме настолько, чтобы определить, в какой из институтов поддержки им обратиться, чтобы получить необходимую помощь.

Поэтому, как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, бизнес-объединения выступают за создание единого реестра мер поддержки. Инициативу поддержал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Единая платформа цифрового взаимодействия институтов развития соберет информацию об инструментах поддержки, которые доступны инновационному бизнесу. Позднее к проекту должны присоединиться и традиционные институты развития. По словам замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, речь идет о создании системы операционного информобмена, "некоего информационного поля, при попадании в которое компания могла бы подать заявки сразу в несколько институтов развития".

Первая версия платформы, которую предполагается запустить этим летом, будет собирать "цифровые следы" компании, обратившейся за господдержкой. "В дальнейшем появится возможность "стыковать" одни компании с другими при реализации крупных проектов", - заверил А.Дворкович.