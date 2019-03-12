Каких специалистов не хватает в России

12 марта. FINMARKET.RU - Каждый третий, заинтересованный в поиске работы, ищет ее через госслужбу занятости или рекрутинговые компании. Остальные обращаются к родным, друзьям или напрямую к работодателям.

Однако если проанализировать резюме на портале "Работа в России" и частных рекрутинговых порталах, можно получить любопытную картину: люди каких профессий и возрастов ищут работу, как много времени они на это тратят и насколько совпадают пожелания работодателей и соискателей. В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова провели такой анализ. Что он показал? Об этом "Российской газете" рассказал директор Центра статистики и науки о данных Павел Смелов.

По словам Смелова, если открыть базы резюме крупных рекрутинговых порталов, можно увидеть, что в них содержится 40 миллионов резюме. Но это не значит, что 40 миллионов человек ищут работу. Эти резюме накоплены практически с начала работы этих компаний, за 10-20 лет. По факту активных резюме за год набирается 600-700 тысяч.

По данным Росстата, самый популярный способ поиска работы - это обращения к друзьям, родственникам и знакомым. Так поступают 72 процента соискателей. Второй по популярности способ трудоустройства - поиск объявлений вакансий - 54 процента соискателей (в общей сложности способы поиска работы могут давать более 100 процентов, так как люди часто используют сразу несколько способов). Обращение непосредственно к работодателю занимает третье место и составляет 35 процентов. И только 26 процентов безработных обращаются в государственную службу занятости, а в коммерческие службы занятости - только 4,5 процента.

63 процента резюме размещено женщинами. Они активнее используют все способы поиска работы. И чаще обращаются в службы занятости, чем мужчины.

Основная масса - специалисты по финансам, экономике и бухгалтерскому учету, их 150 тысяч человек. Еще сто тысяч человек ищут работу педагогов и учителей разного уровня. Третье место занимают продавцы - 90 тысяч человек. Потом юристы - 80 тысяч. И на пятом месте - маркетологи, 69 тысяч человек. Инженеры и технари тоже есть, но их на порядок меньше - до 7 тысяч человек по каждой профессии. Реже всего встречаются резюме таких специалистов, как дизайнер головных уборов (два резюме за весь прошлый год), мездрильщик шкур (тоже два), рыбак (одно резюме). 156 тысяч человек указали в своем резюме, что готовы к переезду и смене постоянного места жительства.

Как отметил Смелов, бухгалтеры, юристы нужны всем компаниям - от мелких до крупных. Это массовые профессии. Также как школы, магазины постоянно строятся, появляются новые. А вот кто действительно в дефиците, если сравнивать базы данных активных резюме и заявленных вакансий, так это представители ряда рабочих профессий. Например, специалисты по сварке. На одно резюме приходится 16 вакансий. На одно резюме слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (не чайников, а станков) - 399 вакансий. А по профессиям "белых воротничков", напротив, ситуация достаточно сбалансированная.

Кроме того выяснилось, что 42 процентов работающих заняты не по специальности, не по полученному диплому. Причем, среди врачей пошли работать по профессии 99 процентов специалистов. В экономике таких только 70 процентов, 30 процентов трудится совсем в других сферах. Среди обладателей профессии ткача не по ней работает 75 процентов. Зоотехникой не занимаются 77 процентов тех, кто получил диплом по этой профессии, в агрономии цифра чуть меньше - 68 процентов.

Из юриспруденции уходят 24 процента юристов, и столько же - из торгового дела, 25 процентов - из банковского, 23 процента - из журналистики.

"Я считаю, что государство в первую очередь должно заняться анализом потребности работодателей", - подчеркнул Смелов. Возможно, считает он, "стоит вернуться к системе распределения выпускников, получивших образование за счет бюджета, чтобы они хотя бы несколько лет работали по специальности".