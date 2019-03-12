Россиян научат готовить мясо, чтобы чаще покупали

12 марта. FINMARKET.RU - Агрохолдинг "Мираторг" сообщил на сайте о новом проекте - кулинарной студии, ее посетители будут учиться готовить под руководством профессиональных поваров. Открытие планируется на март, уточнил представитель компании. В цену мастер-класса входят обучение и набор ингредиентов для приготовления блюд, пишут "Ведомости".

На мастер-классах в кулинарной студии "Мираторга" сделан акцент на том, как выбирать мясо и как готовить стейки и другие блюда, рассказывает представитель компании. Помимо приглашенных поваров преподавателями станут и сотрудники "Мираторга", а руководит студией шеф-повар компании Дмитрий Лазько.

Цена мастер-класса начинается от 2500 руб., представитель компании считает эту цену демократичной. В Санкт-Петербурге средняя цена подобного мастер-класса - около 2500 руб., в Москве - 3000-7000 руб., рассказывает совладелец студии CulinaryOn Алекс Бланк.

"Мираторг" рассматривает кулинарный проект не только как коммерческий, но и как способ развивать культуру потребления мяса: чем больше люди будут знать о нем и способах его приготовления, тем чаще будут его покупать, считает представитель компании.

Из-за отсутствия знаний крупный производитель, такой как "Мираторг", часто сталкивается с негативом: люди покупают мясо, готовят, но получают не то, чего ожидали, и винят производителя, говорит владелец ресторана "Мясо и рыба" Сергей Миронов. Необходимо научить людей правильно готовить, чтобы они покупали мясо чаще и оставались довольны.

Как отмечают эксперты газеты "Ведомости", за последние пять лет число кулинарных студий выросло на треть - примерно до 120, говорит Бланк. Их суммарный оборот он оценивает в 1-1,2 млрд руб. Основная часть рынка - небольшие студии, выручка которых составляет 10 млн руб. в год, у лидеров рынка - около 200 млн руб. в год.

Продажи премиальной говядины (от 2000 руб. за 1 кг), из которой делают стейки, в России c 2013 по 2018 г. выросли в 6 раз и сейчас составляют 15 000 т, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По мере развития культуры потребления мяса можно ожидать, что лет через пять потребление премиальной говядины вырастет еще вдвое - до 30 000 т, прогнозирует эксперт.

По данным Nielsen, продажи мяса в крупнейших розничных сетях России за год, окончившийся в январе 2019 г., выросли на 29% в натуральном выражении. Растут и продажи премиальных брендов - такой продукции на прилавках все больше, появляются отечественные новинки, говорит Ольга Дашкевич, директор по работе с клиентами "Nielsen Россия". Продажи говяжьих стейков в 2018 г. росли быстрее, чем продажи мяса в целом, отмечает представитель "Ленты".