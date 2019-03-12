Россияне смогут напрямую рассказать Минтрансу о плохих дорогах

12 марта. FINMARKET.RU - Россияне при помощи специального мобильного приложения "Карта убитых дорог" получат возможность напрямую жаловаться в министерство транспортана некачественное дорожное покрытие и неработающие светофоры, сообщает газета "Известия".

"Жалобы россиян на дорожные проблемы - ямы, стертую разметку и неработающие светофоры - будут автоматически попадать на стол чиновникам министерства транспорта. В первом полугодии 2019 года мобильное приложение "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "Карты убитых дорог" будет интегрировано с информационной системой Минтранса", - пишет издание со ссылкой на координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы РФ Александра Васильева.

"Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на "Карту убитых дорог", будут моментально перенаправляться на портал "Добродел" и автоматически попадать на стол чиновникам", - уточнил А.Васильев в беседе с газетой.

Информацию подтвердили в пресс-службе "Общероссийского народного фронта" и в министерстве транспорта РФ, отмечается в статье.

При этом издание напоминает, что до 2024 года строительство и реконструкция трасс в России будут вестись в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". За шесть лет регионы потратят на него 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей. Нацпроект охватит 104 города в 83 субъектах РФ, пишут "Известия".

В ОНФ "Известиям" рассказали, что за время работы сервиса "Карты убитых дорог" выявлено более 2 тыс. проблем, большинство из которых касаются ям (1300). Также граждане России жаловались на то, что отдельные участкинаходятся в ненормативном состоянии (561), а технологии дорожного ремонта нарушены (65). Недовольство людей вызывали также неправильные размещения люков (53), дорожных знаков (31), разметки (19) и светофоров (13).