Черные коллекторы организуют нелегальные колл-центры

11 марта. FINMARKET.RU - Выявленные недавно в России незаконные колл-центры по сбору долгов были созданы одной из микрофинансовых организаций (МФО). И, как отмечают эксперты, основная доля незаконных взысканий исходит именно оти нелегальных кредиторов, однако пока системного подхода к борьбе с такими "коллекторами" нет.

О выявлении незаконных колл-центров еще в феврале на встрече с профессиональными взыскателями сообщил замдиректора ФССП России Игорь Савенко. "Выявлены случаи создания незаконных колл-центров, которые действуют в интересах микрофинансовых организаций, - отмечал он.- В настоящее время органами внутренних дел, а также специалисты ФССП России проводят проверки по данным фактам".

Как рассказал один из собеседников "Коммерсанта" , знакомый с ходом проверок, сотрудники ГУ МВД установили, что в Санкт-Петербурге действует группа компаний (ГК) "Росденьги", в структуре которой существуют отделы, занимающиеся незаконной коллекторской деятельностью. В целях возврата просроченной задолженности по займам, выданным МФО, входящими в данную ГК, были созданы колл-центры, расположенные в арендуемых офисных помещениях с рабочими местами на 50-100 сотрудников.

По словам гендиректора коллекторского агентства ЭОС Антона Дмитракова, это сопоставимо с колл-центром крупного агентства из реестра ФССП: "Размер колл-центра оценивается по количеству рабочих мест операторов, работников может быть от 150 и выше, так как обычно работа колл-центра организуется посменно. Один колл-центр может в день обзвонить до 10 тыс. должников".

Сотрудники колл-центров нередко представлялись представителями различных коллекторских агентств, не состоящих в госреестре, отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД и ФССП.

В ФССП "Коммерсанту" сообщили, что в "настоящее время проводится предварительная проверка поступивших материалов и сведений, в том числе принимаются меры по установлению данных должников, в отношении которых сотрудниками указанных колл-центров совершались неправомерные действия, в целях дальнейшего восстановлениях их нарушенных прав и принятия в отношении лиц, допустивших, мер административного воздействия".

В ЦБ отметили, что МФО, работающие под товарным знаком "Росденьги", были исключены из госреестра МФО в период с 2016 по 2019 гг. в связи с неоднократным в течение года нарушением требований закона "О микрофинансовой деятельности" и иных нормативных правовых актов.

По словам одного из собеседников газеты, под брендом "Росденьги" (компании с таким называнием не существует) работало порядка 30 организаций, при этом часть из них не была включена в реестр. Правообладателем торгового знака выступает ООО "ФастФинанс", официально договор с ним заключен у семи МФО.

Сейчас ООО переименовано в "ИнтаймФинанс", его возглавляет Т.В.Ливашова, которая подписывала договоры на использование бренда в качестве гендиректора "ФастФинанса". ООО "ИнтаймФинанс" принадлежит Светлане Поликарповой, она же была совладельцем ООО "Кронос", работавшего под брендом "Росденьги". На сайте "Росденег" говорится, что МФО "продолжают принимать денежные средства в погашение заемных обязательств по ранее выданным займам", а также планируют обжаловать исключение из госреестра.