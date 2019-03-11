Крупнейшие банки снижают ставки валютных вкладов

11 марта. FINMARKET.RU - В последние полгодавалютных вкладов росли. Причем крупнейшие розничныепредлагали вкладчикам одни из самых выгодных условий вложений валюты. Ставки долларовых депозитов в некоторых банках из топ-10 по величине портфеля привлеченных средств населения достигали 3,5–4% годовых. Но в марте ситуация начала меняться, пишут "Ведомости". Только за первые дни марта четыре из десяти крупнейших розничных банков страны снизили доходность валютных депозитов.

В минувший четверг Сбербанк снизил ставки вкладов в валюте для всех категорий клиентов – от мелкой розницы до сегментов "Сбербанк первый" и Private Banking.

В розничном сегменте ставки долларовых вкладов снижены на 0,05–0,15 процентного пункта (п. п.). Максимальная ставка опустилась с 2 до 1,85% годовых – столько банк готов начислять на вклад "Сохраняй онлайн" на сумму от $20 000 сроком 1–3 года.в евро в мелкорозничном сегменте Сбербанк не открывает. Ставки депозитов в долларах для состоятельных клиентов снижены на 0,25 п. п., а в евро – на 0,14–0,5 п. п. в зависимости от срока и суммы вложения.

Как отмечают "Ведомости", за день до Сбербанка условия долларовых вложений ухудшил Альфа-банк. Доходность его долларовых депозитов сроком более полугода снижена на 0,2–0,45 п. п. до 1,7–2,5% годовых в зависимости от сумм и срока вложений (указаны ставки для клиентов, не оформивших пакет услуг). Максимальная ставка назначается при вложении от $100 000 на три года.

С начала марта банк ВТБ существенно снизил ставки долларовых депозитов. Снижение составило в среднем 0,5–1,15 п. п.: в рознице ставки непополняемых вкладов (на сумму от $3000) опустились до 1,2–2,35% годовых в зависимости от срока вложений, в премиальном сегменте – до 1,25–3,3% в зависимости от суммы и срока депозита. Ставки вкладов в евро ВТБ уменьшил в среднем на 0,25 п. п., в рознице – до 0,3–0,6% годовых, в премиальном сегменте – до 0,35–0,8%.

Долларовые ставки вкладов ВТБ оставались в течение нескольких месяцев одними из самых высоких на рынке, как и в банке "ФК Открытие", который с марта также снизил доходность долларовых депозитов сроком на 1 год на 0,25 п. п. до 3,2% годовых. Это максимальная ставка розничного депозита в банке, отмечают "Ведомости".

Банкиры объясняют перемены в процентной политике рыночной конъюнктурой. Изменение ставок связано с общим рыночным трендом на понижение, заявила пресс-служба Сбербанка. "Мы приняли это решение, исходя из конъюнктуры рынка", – пояснила "Ведомостям" пресс-служба ВТБ.

Независимые эксперты называют несколько конкретных причин падения валютных ставок.

"Во второй половине прошлого года многие крупные банки серьезно увеличили ставки долларовых вкладов, борясь с оттоком средств населения со счетов после введения очередной порции санкций США в отношении России, напоминает гендиректор агентства "Бизнесдром" Павел Самиев. К концу года ситуация с вкладами нормализовалась, теперь банки накопили достаточный запас валютной ликвидности, поэтому и потребность привлекать столь дорогие вклады отпала, объясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Михаил Доронкин. Теперь у банков нет необходимости переплачивать вкладчикам в попытке их удержать, соглашается Самиев. По мнению советника по макроэкономике гендиректора "Открытие брокера" Сергея Хестанова, сейчас крупнейшие банки могут ждать ослабления рубля в ближайшем будущем, поэтому привлекать пассивы в валюте им становится неинтересно.