Минздрав будет бороться с навязыванием платных услуг в больницах

11 марта. FINMARKET.RU - Минздрав решил определиться с тем, какие платные услуги должны быть в поликлиниках и больницах, а от каких необходимо отказаться. Ведомство разработает новые правила оказания дополнительных услуг в государственных медучреждениях. Бывает, что они именно навязывают гражданам платные услуги, пояснили "Российской газете" в пресс-службе Минздрава. "Существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны за отдельную плату, - сообщил представитель ведомства. - Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медуслуг, оказываемых на платной основе".

"Несмотря на то что 99 процентов населения страны имеют полисы ОМС, большинство пациентов не всегда четко представляет, какие услуги положены по полису бесплатно, а на какие действие полиса ОМС не распространяется, - говорит доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян. - А администрации учреждений, пользуясь неосведомленностью пациентов, решают вопросы дополнительного финансового обеспечения".

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, доходы от платных услуг могут направляться на поощрение медработников, поэтому те кровно заинтересованы в увеличении платного сегмента. Чаще всего это происходит за счет усложнения возможности получения бесплатной услуги. На бесплатное обследование у нас большая очередь - такое объяснение наверняка слышал каждый. Журавлев напоминает, что любой пациент, если ему навязывают за деньги изначально бесплатную услугу или затягивают сроки направления к специалисту, на операцию, может пожаловаться в страховую компанию. Страховые представители обязаны помочь, вплоть до проведения экспертизы качества оказания медпомощи. Однако далеко не все граждане знают о своих правах.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Кирилл Парфенов отмечает, что в крупных городах ограничение платных услуг приведет к тому, что за ними придется обращаться в частные клиники, а там цены всегда выше. В населенных пунктах поменьше возможности получения медпомощи будут сокращаться.