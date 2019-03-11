В России могут обанкротиться застройщики более 7 млн кв. м жилья

11 марта. FINMARKET.RU - Девелоперы, признанные банкротами, по итогам 2018 года не смогли завершить встроительство в целом 3,6 млн кв. м жилья, что соответствует почти половине объема ввода новостроек в Москве, на самом крупном рынке в стране, пишет "Коммерсантъ". Но это не предел, считают в Рейтинговом агентстве стройкомплекса (РАСК), портфель потенциальных банкротов достигает 7,8 млн кв. м. Массовый уход мелких и средних застройщиков может начаться уже летом, уверяют участники рынка.

РАСК подготовило для "Ъ" отчет, согласно которому в 2018 году по всей стране на разных стадияхнаходились 150 застройщиков, почти на 2% больше, чем в 2017 году. Общая площадь объектов банкротящихся застройщиков составила 4,5 млн кв. м, в 2017 году - 4,2 млн кв. м. Агентство учитывало только тех застройщиков, которые продают жилье в рамках 214-ФЗ, регулирующего долевое строительство. Самая тревожная ситуация у 111 застройщиков, которые в 2018 году были признаны несостоятельными: на их балансе 3,6 млн кв. м незавершенного строительства, или 77,8 тыс. квартир. Это достаточно серьезный объем: цифра эквивалентна полугодовому объему ввода жилья в Москве или среднемесячному показателю по всей России.

Эксплуатация примерно 60% объектов, которые в 2018 году находились на балансе у банкротов, должна была начаться после 2020 года. Чиновники Минстроя уже заявляли, что объекты, готовые менее чем на 30% (а к ним как раз относится жилье, ввод которого запланирован на 2020 год и позднее), обладают наибольшим риском банкротства. "Это этап, который требует от застройщика наибольших затрат, притом что объем продаж еще невысокий",- объясняет гендиректор РАСК Николай Алексеенко. Другими причинами для банкротств он называет задержки с вводом объектов, кассовые разрывы, некачественный расчет маркетинговых моделей и исходные ошибки в бизнес-плане.

Как пишет "Ъ", под угрозой в 2018 году оказались еще 198 девелоперов - их кредиторы сообщили о намерении подать заявления о банкротстве, подчеркивают в РАСК. Эти компании строят 7,8 млн кв. м жилья (861 объект, или 136 тыс. квартир). По оценке сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова, по итогам 2019 года рынок может недосчитаться до 30% мелких и средних застройщиков. Причиной станет ужесточение правил работы с дольщиками: с 1 июля 2019 года привлекаемые средства застройщик должен перечислять на эскроу-счета в уполномоченные банки, они размораживаются после ввода объекта в эксплуатацию, при этом компании могут вести стройку на деньги акционеров и банковские кредиты. Это увеличит финансовую нагрузку на застройщиков, уверен господин Назаров.

Директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов соглашается, что банкротами рискуют оказаться те, чье финансовое положение не позволяет получить банковское кредитование. Он предполагает, что с рынка также уйдутс проектами в невостребованных локациях и с плохой транспортной доступностью. В итоге, уверен директор департамента торговой недвижимости ILM Егор Левченко, новые правила работы приведут к консолидации рынка.