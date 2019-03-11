Эксперты отмечают перекредитованность малоимущих граждан

11 марта. FINMARKET.RU - Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) провели подробное исследование проблемы перекредитованности российских домохозяйств.

Так, в 2018 году объем кредитов физлицам вырос на 22,8% при снижении реальных доходов на 0,2%. «Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд», способствовало ему и «снижение процентных ставок», констатировали в ЦБ. Необеспеченныезанимают менее половины портфеля кредитов физлицам, но растут теми же темпами. В феврале 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об опасности этого, а агентство Fitch усомнилось в способности регулятора остановить такой бурный рост потребкредитования, пишет "Коммерсант"

В ЦБ, как и в Fitch и ВШЭ, не видят угроз макроэкономической стабильности в уровне закредитованности граждан. Текущий уровень охвата населения кредитами в три раза ниже, чем в США, в два раза ниже, чем в ЕС, а доля граждан, которые имели кредиты,— одна из самых низких за последние десять лет — 23%. По отношению к ВВП банковская задолженность физлиц на начало 2018 года составляла всего 13,2% (50% в Китае, 34% в Чехии и 50% в среднем по ЕС). Однако, по данным ВШЭ, доля проблемных кредитов в их общем объеме в РФ более чем вдвое превышает среднемировую и в 1,7 раза выше, чем в странах ЕС. При этом уровень охвата кредитами совпадает со среднемировым показателем. Еще одна проблема — высокая доля потребительских кредитов в структуре розничных займов (обычно они краткосрочные и берутся под высокую ставку).

По данным ВШЭ, наиболее перекредитованными (обнаружен один или более из трех используемых в исследовании признаков перекредитованности: в семье больше четырех кредитов; на выплаты уходит свыше 30% доходов; есть просрочка более двух месяцев) оказались граждане из самой низкодоходной группы (42% всех заемщиков в группе, каждый из которых, по данным Росстата в 2017 году, получал зарплату 11 тыс. руб.) и граждане, относящиеся к среднедоходной группе,— 43% заемщиков из 20% населения с зарплатой около 27 тыс. руб. в 2017 году. Уровень перекредитованности выше в самых малых населенных пунктах (менее 10 тыс. жителей), а также в Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах.