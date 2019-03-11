Многие регионы стали менее устойчивыми при губернаторах-технократах

11 марта. FINMARKET.RU - В большинстве регионов, куда были назначеныновой формации (их также называют молодыми технократами, назначения начались с осени 2016 г.), показатели социально-политической устойчивости не изменились или даже оказались хуже, чем при предшественниках. Об этом свидетельствуют подсчеты фонда «Петербургская политика», который по просьбе "Ведомостей" сопоставил показатели устойчивости регионов до и после новых назначений.

«Петербургская политика» много лет выпускает ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Это исследование, в частности, показывает, насколько политическая конструкция в субъекте Федерации способна урегулировать возникающие внутренние противоречия, насколько регион генерирует внутри себя социальные и политические риски и способен ли с ними справляться, поясняет руководитель фонда Михаил Виноградов. За точку отсчета был взят показатель устойчивости региона за полгода до назначения каждого нового губернатора, так как обычно по мере приближения отставки предыдущего руководителя ситуация в субъекте становится менее стабильной, отмечает эксперт.

Более устойчивой с приходом нового губернатора ситуация стала в 12 из 37 регионов. Лучшие показатели – в Пермском крае (там индекс вырос в 1,5 раза – с 4,6 до 7 баллов по 10-балльной шкале), Карелии и Рязанской области (прирост в 1,3 балла), куда в феврале 2017 г. были назначены соответственно Максим Решетников, Артур Парфенчиков и Николай Любимов. Во всех этих случаях сказался эффект от замены прежних губернаторов, отмечают исследователи. Еще в девяти субъектах прирост составил от 0,2 до 0,8 балла.

Единственный регион, где показатель устойчивости после прихода нового руководителя никак не изменился, – Новосибирская область, которую с октября 2017 г. возглавляет выходец из Вологды Андрей Травников. А вот в 24 субъектах индекс социально-политической устойчивости снизился, наиболее заметно (на 1,5–1,7 балла) – в Липецкой (Игорь Артамонов) и Кемеровской (Сергей Цивилев) областях, а также в Алтайском крае (Виктор Томенко). В Кемерове и на Алтае до смены руководителей были крепкие системы, настроенные на предыдущих губернаторов, поясняют исследователи. К тому же все руководители из нижней части этого рейтинга были назначены весной или осенью 2018 г., и у них было меньше времени для исправления ситуации.

Впрочем, самое большое снижение индекса устойчивости зафиксировано в трех регионах, руководителями которых прошлой осенью неожиданно стали как раз не президентские технократы, а оппозиционеры. Владимирская область после победы Владимира Сипягина (ЛДПР) потеряла 2,2 балла, Хабаровский край, где выиграл еще один либерал-демократ, Сергей Фургал, – 2,4 балла, а Хакасия, которую возглавил коммунист Валентин Коновалов, – 3,1 балла.