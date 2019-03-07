Владельцев криптовалют будут идентифицировать

7 марта. FINMARKET.RU - В России для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Соответствующие поправки планируется внести в законопроект о цифровых финансовых активах ко второму чтению в Госдуме, рассказал "Известиям" председатель комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков.

По его словам, без специальной "визы" пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы (ЦФА), в частности в криптовалюты. Для этого и нужно будет пройти идентификацию. Однако, как отметил А.Аксаков, конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены.

Он подчеркнул, что законопроект о ЦФА будет сопряжен с действующим законодательством по противодействию отмыванию доходов. Наказание за нарушение "антиотмывочного" закона может достигать 15 лет лишения свободы. Осуществление трансакций с неидентифицированными участниками будет служить признаком нелегальных схем.

Как отметил депутат, частные криптоинструменты, не соответствующие российскому законодательству, станут нелегальными. Проверка будет напоминать листинг ценных бумаг на традиционных биржах - но в упрощенной и незатратной форме, уточнил А.Аксаков.

Минфин введение идентификации для пользователей криптовалют считает целесообразным. "Данный механизм поможет минимизировать риски противодействия коррупции и отмывания доходов, - заявили "Известиям" в министерстве.

Законопроект "О цифровых финансовых активах" был принят в первом чтении в конце мая 2018 года. Второе должно состояться в этом. При этом законопроект прямо устанавливает, что ЦФА не являются законным средством платежа на территории России: единственным платежным средством остается рубль. Также документ предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на фиатные деньги или иностранную валюту.

При этом конкретное определение слову "криптовалюта" на законодательном уровне давать не планируется. В документе хотят описать в целом значение цифровых финансовых активов.

Если поправки будут приняты, то они простимулируют участников отрасли работать в российской юрисдикции, считает глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Артем Кольцов. Также граждане и компании смогут работать "в белую" и легально выводить деньги. Аналогичная практика уже применяется, например, в Швейцарии, отметил он.

Как считает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Валерий Петров, обязательство проходить специальную идентификацию для участников рынка поспособствует по крайней мере негласному признанию криптовалюты эквивалентом фиатных денег и развитию рынка инвестиций с применением блокчейна.