Госзакупки стали еще более закрытыми и менее конкурентными

7 марта. FINMARKET.RU - За 2018 г. государство и принадлежащие ему госкомпании потратили почти 24 трлн руб. на закупки разных товаров и услуг (около 24% ВВП). И хотя закон о контрактной системе работает уже пять лет, борьбы за эти деньги пока нет, пишут "Ведомости", ссылаясь на экспертов..

Уровень конкуренции падает, предупреждают авторы доклада Высшей школы экономики о закупках в 2018 г., на который ссылается издание. А открытой информации становится все меньше – закупки отдельных госкомпаний не раскрываются в Единой информационной системе, а заказчики получили право не размещать в системе информацию о закупках у единственного поставщика. На закрытых аукционах было распределено в 10 раз больше денег, чем в 2017 г., – всего 227 млрд руб., указывают авторы доклада. А всего неконкурентных контрактов было заключено на 5,3 трлн руб., из которых 4,2 трлн приходится на контракты, заключенные после несостоявшегося конкурса, а 1,1 трлн – у единственного поставщика. При этом к результатам общественного обсуждения прислушались только в 0,5% случаев.

Сложные и непрозрачные процедуры закупок отпугивают и сам бизнес. Если раньше на торги государства приходило 2,7 потенциального поставщика, в 2018 г. их число сократилось до 2,3, у госкомпаний показатель просел сразу на 29,4% до 1,5.

Уровень конкуренции снижается из-за старых проблем, которые не решаются годами: низкий уровень доверия, ожидания бесперспективности участия в торгах, объясняют эксперты Высшей школы экономики. Многие участники считают, что на тендерах высок уровень предопределенности победителя, говорит первый проректор Высшей школы экономики Александр Шамрин.

Еще одна причина снижения интереса – нерентабельность, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Обеспечение (30% стоимости контракта) замораживается на год, при этом еще до заключения контракта нужно потратить деньги на электронные подписи, участие в торгах (например, плату электронным площадкам при торгах госкомпаний), перечисляет она.

Жалуется бизнес и на снижение цены во время аукционов (минимальная цена определяет поставщика по госзаказу). "Снижение цены может быть очень существенным, по некоторым закупкам доходит и до 60–80%", – говорит Дыбова. Бизнес, особенно малый и микро, борется за любой контракт, но это работа на выживание, а денег на развитие не остается, констатирует она. Главенство цены при принятии решения о победителе отпугивает многих, согласен Шамрин: у добросовестных компаний есть предел, ниже которого они не могут опустить цену.

Даже если поставщик выиграл торги и подписал контракт, он может попасть в неприятную ситуацию. По закону о госзакупках заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке, напоминает замруководителя ФАС Михаил Евраев. Это главная причина ухудшения ситуации с числом участников торгов, считает он: "Нужно быть очень смелым человеком или иметь хорошие отношения с заказчиком, чтобы идти на такие риски. Ты приходишь, вносишь обеспечение (до 30% стоимости контракта) и можешь потерять и контракт, и внесенное обеспечение по одностороннему решению заказчика о расторжении контракта, без возможности в административном порядке обжаловать его или защитить свои права". Остается только судебная защита, но на это может уйти более 1,5 года, предупреждает Евраев.

Как отмечают "Ведомости", недостаточную гибкость и сложность контрактной системы ранее признавал и вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Для реализации нацпроектов ее нужно донастроить, призвал он. Для реализации нацпроектов ее нужно донастроить, призвал он.

Упрощению поможет цифровизация, советует Счетная палата и предлагает переходить на электронные смарт-контракты. Есть предложения и у ФАС. Служба подготовила предложения по изменению правил одностороннего расторжения контрактов, рассказывает Евраев.