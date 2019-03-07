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07 марта 2019 года 09:25
Апартаментам могут дать гарантии обычного жилья
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PA Images\TASS
7 марта. FINMARKET.RU - Новый законопроект об апартаментах внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Документом планируется защитить покупателей этой недвижимости. Им хотят дать те же гарантии, что и людям, которые приобретает обычные квартиры, пишет "Российская газета", ссылаясь на главу Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Эти помещения имеют статус нежилых, но по факту они спланированы как обычные квартиры, и люди покупают их именно для того, чтобы жить в них. Но сейчас такой вид недвижимости не защищен законом о долевом строительстве. В итоге, если банкротится проект, в котором есть обычные квартиры и апартаменты, то покупатели последних теряют все средства. "Апартаменты находятся все закона о долевом строительстве", - отмечает Николай Николаев. Законопроект об апартаментах готовит Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям совместно с министерством строительства и ЖКХ. "Нам нужно добиться, чтобы апартаменты были признаны пригодными для проживания, чтобы их владельцы были также защищены, как покупатели-дольщики", - прокомментировал содержание документа Николаев. Это значит, что покупатели апартаментов смогут в случае банкротства застройщика рассчитывать на компенсацию или помощь в достройке объекта. Апартаменты становятся все более популярными. "В год их вводится уже под миллион квадратных метров", - сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. Документ разрабатывается как нельзя своевременно. Есть риск, что перейти на проектное финансирование смогут не все строительные организации, которые сегодня занимаются возведением жилых домов. Некоторые столкнутся с проблемами кредитования. Эти компании могут переключиться на рынок апартаментов, так как на нем по-прежнему можно будет привлекать средства покупателей, пишет "РГ". "К апартаментам, скорее всего, не будут применяться санитарные нормы и нормы освещенности, а также иные соцнормы", - отмечает Николаев. Не избавят депутаты владельцев, вероятнее всего, и от повышенных коммунальных платежей, которые они платят сегодня. Изменить статус апартаментов пытаются не первый раз. В 2017 году минстрой предложил разрешить регистрацию в апартаментах. В 2018 году депутаты внесли законопроект о переводе апартаментов в жилые помещения. Оба документа были отозваны.
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Ключевые слова: РФ, жилье, апартаменты, статус
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