Апартаментам могут дать гарантии обычного жилья

7 марта. FINMARKET.RU - Новый законопроект об апартаментах внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Документом планируется защитить покупателей этой недвижимости. Им хотят дать те же гарантии, что и людям, которые приобретает обычные квартиры, пишет "Российская газета", ссылаясь на главу Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Эти помещения имеютнежилых, но по факту они спланированы как обычные квартиры, и люди покупают их именно для того, чтобы жить в них. Но сейчас такой вид недвижимости не защищен законом о долевом строительстве. В итоге, если банкротится проект, в котором есть обычные квартиры и, то покупатели последних теряют все средства. "Апартаменты находятся все закона о долевом строительстве", - отмечает Николай Николаев.

Законопроект об апартаментах готовит Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям совместно с министерством строительства и ЖКХ. "Нам нужно добиться, чтобы апартаменты были признаны пригодными для проживания, чтобы их владельцы были также защищены, как покупатели-дольщики", - прокомментировал содержание документа Николаев. Это значит, что покупатели апартаментов смогут в случае банкротства застройщика рассчитывать на компенсацию или помощь в достройке объекта.

Апартаменты становятся все более популярными. "В год их вводится уже под миллион квадратных метров", - сообщил гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Документ разрабатывается как нельзя своевременно. Есть риск, что перейти на проектное финансирование смогут не все строительные организации, которые сегодня занимаются возведением жилых домов. Некоторые столкнутся с проблемами кредитования. Эти компании могут переключиться на рынок апартаментов, так как на нем по-прежнему можно будет привлекать средства покупателей, пишет "РГ".

"К апартаментам, скорее всего, не будут применяться санитарные нормы и нормы освещенности, а также иные соцнормы", - отмечает Николаев. Не избавят депутаты владельцев, вероятнее всего, и от повышенных коммунальных платежей, которые они платят сегодня. Изменить статус апартаментов пытаются не первый раз. В 2017 году минстрой предложил разрешить регистрацию в апартаментах. В 2018 году депутаты внесли законопроект о переводе апартаментов в жилые помещения. Оба документа были отозваны.